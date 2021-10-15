Байден повысил максимум госдолга США на полтриллиона долларов
Источник:The White House
Лимит госдолга США повысили на 480 миллиардов долларов. Благодаря этому федеральное правительство сможет продолжать выполнение обязательств в начале декабря 2021 года.
Соответствующий законопроект внесли в Палату представителей во вторник, 12 октября, чтобы предотвратить беспрецедентный дефолт и уничтожение экономики страны. Его подписал в четверг, 14 октября, президент США Джо Байден.
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По словам министра финансов Джэннет Йеллен, если бы закон не приняли, то с понедельника департамент не смог бы полностью выполнять финансовые обязательства правительства. Дефолт может привести к огромным последствиям на мировых финансовых рынках и поставить под сомнение социальные выплаты ветеранам и военнослужащим.
Угрозу дефолта отложили
После того, как закон вступил в силу, Конгресс сможет проработать до декабря 2021 года. Одна в конце года депутатам придется еще раз пересмотреть этот вопрос.
Вероятно, в декабре еще раз поднимут "потолок долга". Сейчас предел госдолга США составляет 28,4 триллиона долларов, подписанный Байденом закон позволит поднять его до 28,9 триллиона долларов. С 2002 года законодатели 18 раз поднимали "потолок", чтобы избежать ужасных последствий дефолта.
Что такое "долговой потолок"?
Это максимальная сумма денег, которую США могут накопить ссудно путем выпуска облигаций. Она направлена на выполнение государственных обязательств, в частности соцвыплат и зарплат военным.
В агентстве Moody's Analytic проанализировали, как дефолт может повлиять на американскую экономику. Если государство не сможет финансировать социальные расходы, это будет стоить США 6 миллионов рабочих мест или 15 триллионов долларов доходов.
Угроза дефолта в США: что известно
- Джо Байден еще 4 октября заявил о возможном дефолте в США, если "потолок" госдолга не повысят.
- Ситуация угрожает стабильности доллара как мировой резервной валюты.