Байден повысил максимум госдолга США на полтриллиона долларов

Лимит госдолга США повысили на 480 миллиардов долларов. Благодаря этому федеральное правительство сможет продолжать выполнение обязательств в начале декабря 2021 года.

Соответствующий законопроект внесли в Палату представителей во вторник, 12 октября, чтобы предотвратить беспрецедентный дефолт и уничтожение экономики страны. Его подписал в четверг, 14 октября, президент США Джо Байден.

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По словам министра финансов Джэннет Йеллен, если бы закон не приняли, то с понедельника департамент не смог бы полностью выполнять финансовые обязательства правительства. Дефолт может привести к огромным последствиям на мировых финансовых рынках и поставить под сомнение социальные выплаты ветеранам и военнослужащим.

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После того, как закон вступил в силу, Конгресс сможет проработать до декабря 2021 года. Одна в конце года депутатам придется еще раз пересмотреть этот вопрос.

Вероятно, в декабре еще раз поднимут "потолок долга". Сейчас предел госдолга США составляет 28,4 триллиона долларов, подписанный Байденом закон позволит поднять его до 28,9 триллиона долларов. С 2002 года законодатели 18 раз поднимали "потолок", чтобы избежать ужасных последствий дефолта.

Что такое "долговой потолок"?

Это максимальная сумма денег, которую США могут накопить ссудно путем выпуска облигаций. Она направлена ​​на выполнение государственных обязательств, в частности соцвыплат и зарплат военным.

В агентстве Moody's Analytic проанализировали, как дефолт может повлиять на американскую экономику. Если государство не сможет финансировать социальные расходы, это будет стоить США 6 миллионов рабочих мест или 15 триллионов долларов доходов.

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