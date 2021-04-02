Еще 1 апреля 2021 года по итогам торгов фондовые индексы США повысились, а S&P 500 впервые в истории преодолел отметку 4000 пунктов. Эксперты уже отметили, что такой на такой небывалый рост индексов повлиял новый законопроект Джо Байдена.

Рекорд индекса S&P 500

1 апреля 2021 года S&P 500 поднялся на 46,98 пункта (1,2%) и остановился на отметке 4019,87 пунктов.

Отметку в 3000 пунктов индекс преодолел 434 торговых дня назад.

Рост с 2000 пунктов до 3000 занял 1227 торговых дня.

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Рост индексов на торгах 2 апреля

Индекс S&P 500 2 апреля 2021 года достиг своего максимума в 4 020,63 пункта (+ 1,18%).

Dow Jones 30 Industrial составляет 33,153.21 пункта (+ 0.52%).

Nasdaq Composite вырос до 13,480.11 (+ 1.76%).

Индексы Dow Jones и Nasdaq Composite еще не побили свои рекорды, но достаточно близки к этому и продолжают расти. Инфографику роста индексов возможно наблюдать в онлайн формате.

Что повлияло на рост индексов

Акции начали расти в связи с презентацией нового экономического плана на сумму в 2 триллиона долларов президентом США Джо Байденом, который рассчитан на 8 лет. План предусматривает сосредоточение помощи на социальных инициативах и инфраструктурных проектах.

На что будут выделены средства

621 миллиардов долларов на модернизацию транспортной инфраструктуры.

400 миллиардов долларов на поддержку пожилых людей и инвалидов.

300 миллиардов долларов на поддержку промышленного сектора.

213 миллиардов долларов на ремонт и строительство доступного жилья.

100 миллиардов долларов в развитие сетей широкополосной связи.

Где возьмут средства на проект

Расходы планируют покрыть в течение 15 лет вследствие повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличение налога на зарубежные прибыли компаний.

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