Как Байден повлиял на фондовые индексы США: исторические данные
Еще 1 апреля 2021 года по итогам торгов фондовые индексы США повысились, а S&P 500 впервые в истории преодолел отметку 4000 пунктов. Эксперты уже отметили, что такой на такой небывалый рост индексов повлиял новый законопроект Джо Байдена.
Источник:The Wall Street Journal
Рекорд индекса S&P 500
- 1 апреля 2021 года S&P 500 поднялся на 46,98 пункта (1,2%) и остановился на отметке 4019,87 пунктов.
- Отметку в 3000 пунктов индекс преодолел 434 торговых дня назад.
- Рост с 2000 пунктов до 3000 занял 1227 торговых дня.
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Рост индексов на торгах 2 апреля
- Индекс S&P 500 2 апреля 2021 года достиг своего максимума в 4 020,63 пункта (+ 1,18%).
- Dow Jones 30 Industrial составляет 33,153.21 пункта (+ 0.52%).
- Nasdaq Composite вырос до 13,480.11 (+ 1.76%).
Что повлияло на рост индексов
Акции начали расти в связи с презентацией нового экономического плана на сумму в 2 триллиона долларов президентом США Джо Байденом, который рассчитан на 8 лет. План предусматривает сосредоточение помощи на социальных инициативах и инфраструктурных проектах.
На что будут выделены средства
- 621 миллиардов долларов на модернизацию транспортной инфраструктуры.
- 400 миллиардов долларов на поддержку пожилых людей и инвалидов.
- 300 миллиардов долларов на поддержку промышленного сектора.
- 213 миллиардов долларов на ремонт и строительство доступного жилья.
- 100 миллиардов долларов в развитие сетей широкополосной связи.
Где возьмут средства на проект
Расходы планируют покрыть в течение 15 лет вследствие повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличение налога на зарубежные прибыли компаний.
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