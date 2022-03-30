Байден пообещал Зеленскому дополнительные 500 миллионов долларов помощи

Владимир Зеленский 30 марта побеседовал с Джо Байденом. Президент США пообещал украинскому правительству 500 миллионов долларов прямой бюджетной помощи.

В целом, политики говорили о доставке военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Кроме того, обсуждали и жесткие антироссийские санкции.

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Как прошел разговор

Байден отметил, что США круглосуточно работают над выполнением основных запросов Украины по вопросам помощи по вопросам безопасности. Также общаются с союзниками и партнерами, чтобы найти дополнительные возможности.

Также Байден также рассмотрел дополнительные санкции и гуманитарную помощь, объявленные на прошлой неделе. Зеленский рассказал коллеге о состоянии переговоров с Россией.

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