В целом, политики говорили о доставке военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Кроме того, обсуждали и жесткие антироссийские санкции.
К теме Зеленский обсудил с Байденом конкретную оборонную поддержку Украины
Как прошел разговор
Байден отметил, что США круглосуточно работают над выполнением основных запросов Украины по вопросам помощи по вопросам безопасности. Также общаются с союзниками и партнерами, чтобы найти дополнительные возможности.
Также Байден также рассмотрел дополнительные санкции и гуманитарную помощь, объявленные на прошлой неделе. Зеленский рассказал коллеге о состоянии переговоров с Россией.
Важно – Почему США переоценили Россию: мнение американского генерала: