Администрации Байдена будет неприятно, – Фурса о критике соглашения о "Северном потоке-2"

Германия и США могут заключить соглашение относительно газопровода "Северный поток-2". Однако если Украина публично выступит против этого, то администрации Джозефа Байдена будет неприятно.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что в Конгрессе всегда была двухпартийная оппозиция по "Северному потоку-2". Из-за этого, когда Украина "натравливает" конгрессменов, то все совпадает с их видением.

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Байден налаживает отношения с Германией

По словам Фурсы, Байден не хочет иметь противостояние с Конгрессом, так как это не в его интересах. Однако для президента США первоочередным является восстановление союзнических отношений с Германией, которые в значительной степени разрушил Дональд Трамп.

В то же время администрации Байдена не понравится критика соглашения о "Северном потоке-2".

Это действительно будет неприятно администрации Джозефа Байдена,

– отметил инвестиционный банкир.

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Заработает ли газопровод

Как предположил Фурса, если Конгресс запретит Байдену что-то делать или подписывать и обяжет его ввести санкции именно против немецких партнеров, то теоретически это может временно остановить проект. Однако такое развитие событий маловероятно.

"Скорее всего, 99,9%, что "Северный поток-2" заработает. Просто вопрос уже – на полную мощность или нет", – подытожил инвестиционный банкир.

Фурса рассказал о "Северном потоке-2": смотрите видео

"Северный поток-2": кратко