Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что в Конгрессе всегда была двухпартийная оппозиция по "Северному потоку-2". Из-за этого, когда Украина "натравливает" конгрессменов, то все совпадает с их видением.
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Байден налаживает отношения с Германией
По словам Фурсы, Байден не хочет иметь противостояние с Конгрессом, так как это не в его интересах. Однако для президента США первоочередным является восстановление союзнических отношений с Германией, которые в значительной степени разрушил Дональд Трамп.
В то же время администрации Байдена не понравится критика соглашения о "Северном потоке-2".
Это действительно будет неприятно администрации Джозефа Байдена,
– отметил инвестиционный банкир.
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Заработает ли газопровод
Как предположил Фурса, если Конгресс запретит Байдену что-то делать или подписывать и обяжет его ввести санкции именно против немецких партнеров, то теоретически это может временно остановить проект. Однако такое развитие событий маловероятно.
"Скорее всего, 99,9%, что "Северный поток-2" заработает. Просто вопрос уже – на полную мощность или нет", – подытожил инвестиционный банкир.
Фурса рассказал о "Северном потоке-2": смотрите видео
"Северный поток-2": кратко
- По информации СМИ, США и Германия намерены заключить соглашение по "Северному потоку-2". В черновом варианте документа немецкая сторона обещает определенные меры на действия России.
- В Конгрессе выступили против соглашения между США и Германией о "Северном потоке-2".
- Советник Госдепа США Дерек Шолле опроверг информацию о том, что Украину якобы просили воздержаться от критики "Северного потока-2". Там заявили, что Украина имеет свой голос.
- Стоит заметить, что Украина и Польша заявили, что "Северный поток-2" является безопасностной угрозой для всей Европы.