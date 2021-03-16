Байден хочет увеличить налоги в США впервые с 1993 года: кото будет платить больше
Джо Байден планирует повысить федеральные налоги в США, чтобы привлечь деньги на долгосрочную экономическую программу, сообщают источники Bloomberg. Это часть его плана борьбы с последствиями пандемии.
Источник:Bloomberg
Кого коснутся изменения
Новые изменения, которые планирует правительство Байдена, не коснутся тех, чей доход меньше 400 тысяч долларов в год. Однако, будут касаться, в первую очередь, налога на прибыль и доходы физических лиц. В связи с запланированными изменениями американцам следует ожидать, что:
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- ставку корпоративного налога на доходы увеличат и она составит 28%, вместо 21%;
- повысят ставки налога на прибыль для физических лиц, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год;
- расширят охват для налога на недвижимость;
- будет выше ставка налога на прибыль для физических лиц, которые зарабатывают более 1 миллиона долларов ежегодно.
Увеличение налога
Для администрации Байдена запланированы изменения – это возможность не только профинансировать ключевые инициативы, такие как инфраструктура, климат и расширенная помощь более бедным американцам, но и устранить то, что, по мнению демократов, является несправедливостью в самой налоговой системе.
Глава отдела государственной политики США в Evercore ISI и бывший экономический помощник Байдена Сара Бианки отметила, что основное внимание уделяется решению проблемы неравенства между работой и богатством.
Все его взгляды всегда заключались в том, что американцы верят, в справедливость налоговой политики, и он рассматривал все варианты своей политики через эту призму,
– рассказала Бианки.
На что рассчитывает правительство
Согласно оценкам аналитического агентства Налоговой политики, налоговый план по кампании Байдена принесет в бюджет более 2,1 триллиона долларов за десять лет. Эксперты же расходятся в своих оценках и считают, что он будет колебаться в пределах от 2 до 4 триллионов долларов.
Когда ждать изменения
Сейчас точных дат внедрения плана нет. По мнению издания Bloomberg, внедрение может произойти после подписания "ковиднои" помощи в размере 2 триллиона долларов. Если изменения будут все же поддержаны, то они могут вступить в силу в 2022 году. Но сроки достаточно приблизительным и могут измениться из-за высокого уровня безработицы в результате пандемии коронавируса.
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