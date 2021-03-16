Джо Байден планирует повысить федеральные налоги в США, чтобы привлечь деньги на долгосрочную экономическую программу, сообщают источники Bloomberg. Это часть его плана борьбы с последствиями пандемии.

Кого коснутся изменения

Новые изменения, которые планирует правительство Байдена, не коснутся тех, чей доход меньше 400 тысяч долларов в год. Однако, будут касаться, в первую очередь, налога на прибыль и доходы физических лиц. В связи с запланированными изменениями американцам следует ожидать, что:

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ставку корпоративного налога на доходы увеличат и она составит 28%, вместо 21%;

повысят ставки налога на прибыль для физических лиц, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год;

расширят охват для налога на недвижимость;

будет выше ставка налога на прибыль для физических лиц, которые зарабатывают более 1 миллиона долларов ежегодно.

Увеличение налога

Для администрации Байдена запланированы изменения – это возможность не только профинансировать ключевые инициативы, такие как инфраструктура, климат и расширенная помощь более бедным американцам, но и устранить то, что, по мнению демократов, является несправедливостью в самой налоговой системе.

Глава отдела государственной политики США в Evercore ISI и бывший экономический помощник Байдена Сара Бианки отметила, что основное внимание уделяется решению проблемы неравенства между работой и богатством.

Все его взгляды всегда заключались в том, что американцы верят, в справедливость налоговой политики, и он рассматривал все варианты своей политики через эту призму,

– рассказала Бианки.

Последний раз в США существенно поднимали налоги еще во времена каденции Билла Клинтона в 1993 году. Однако, стоит обратить внимание на тот момент, что каждая налоговая льгота и кредит имеют свою собственную группу лоббистов, которая их поддерживает, поэтому изменение ставок может угрожать политическим риском.

На что рассчитывает правительство

Согласно оценкам аналитического агентства Налоговой политики, налоговый план по кампании Байдена принесет в бюджет более 2,1 триллиона долларов за десять лет. Эксперты же расходятся в своих оценках и считают, что он будет колебаться в пределах от 2 до 4 триллионов долларов.

Когда ждать изменения

Сейчас точных дат внедрения плана нет. По мнению издания Bloomberg, внедрение может произойти после подписания "ковиднои" помощи в размере 2 триллиона долларов. Если изменения будут все же поддержаны, то они могут вступить в силу в 2022 году. Но сроки достаточно приблизительным и могут измениться из-за высокого уровня безработицы в результате пандемии коронавируса.

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