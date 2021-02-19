АЗС подняли цены на автогаз: сколько стоит им заправиться
Несколько популярных украинских сетей АЗС в течение 12 – 19 февраля подняли цены на автогаз. Стоимость голубого топлива в среднем выросла на 35 копеек за литр.
Источник:Enkorr
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
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Стоимость автогаза в течение последних 7 дней в среднем выросла еще на 35 копеек за литр, то есть на 2,3%. Теперь она составляет примерно 15,28 гривны за литр.
Каковы цены на АЗС
- В сетях ОККО и WOG продукт подорожал на 50 копеек за литр – до 15,99 и 15,98 гривны.
- На столько же дороже стал автогаз и на станциях KLO, "Параллель" и Motto.
- Сеть Socar подняла цены на 40 копеек, теперь ресурс стоит там 15,98 гривны за литр.
- Сети "Автотранс", BVS, Chipo, Prime, "БРСМ-Нафта" и "Авантаж 7" увеличили цены на 25 – 60 копеек за литр.
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