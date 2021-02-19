Несколько популярных украинских сетей АЗС в течение 12 – 19 февраля подняли цены на автогаз. Стоимость голубого топлива в среднем выросла на 35 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Стоимость автогаза в течение последних 7 дней в среднем выросла еще на 35 копеек за литр, то есть на 2,3%. Теперь она составляет примерно 15,28 гривны за литр.

Каковы цены на АЗС

В сетях ОККО и WOG продукт подорожал на 50 копеек за литр – до 15,99 и 15,98 гривны .

продукт подорожал на 50 копеек за литр – до . На столько же дороже стал автогаз и на станциях KLO, "Параллель" и Motto .

. Сеть Socar подняла цены на 40 копеек, теперь ресурс стоит там 15,98 гривны за литр .

подняла цены на 40 копеек, теперь ресурс стоит там . Сети "Автотранс", BVS, Chipo, Prime, "БРСМ-Нафта" и "Авантаж 7" увеличили цены на 25 – 60 копеек за литр.

Обратите внимание! В то же время консолидированная сеть АЗС "Привата", которая владеет наибольшим количеством газовых модулей, 18 февраля перешла к снижению розничных цен на автогаз. Группа уменьшила цены на 5 – 7 копеек – до 14,69 – 14,71 гривны за литр. Наибольшее падение цен зафиксировали в Волынской, Житомирской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.



Цены на автогаз на украинских АЗС / Данные Enkorr