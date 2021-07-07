В Министерстве юстиции разъяснили механизм действия и отметили, что средства будут арестовывать, но не списывать.
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Задолжали за ЖКХ или не оплатили штраф за превышение скорости – средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств,
– отметили в ведомстве.
Так, объяснили, что сначала факт неуплаты штрафа или задолженности по ЖКХ должен подтвердить суд или другой орган.
- Только после этого, если должник не вернет средства – его деньги на банковском счете может арестовать исполнительная служба.
В то же время в Минюсте добавили, что средства будут оставаться на счетах граждан, но ими нельзя будет пользоваться.
Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства,
– подытожили в министерстве.
Советуют проверять долги
Министерство юстиции советует проверять наличие долгов на специальных платформах. В частности, на таких:
- электронный сервис государственных услуг "Дия";
- единый реестр должников;
- портал Онлайн-дом юстиции;
- автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).
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