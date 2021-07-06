С кого теперь будут взыскивать долги

Ранее долги списывали только с тех, кто задолжал алименты. Теперь же это правило распространяют на всех должников, которые попали в реестр должников.

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За что могут списать долг, согласно приказу Минюста:

Неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Неуплату штрафов (в частности за нарушение правил дорожного движения).

Невыплату зарплаты работникам.

Задолженность по кредиту.

Неуплату алиментов.

Сейчас клиентам уже 7 банков могут автоматически списывать долги, среди них Приватбанк, Monobank, ТАСкомбанк; Окси Банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Еще 44 банковских учреждения подключены к тестовому режиму, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования.



Вскоре уже 64 банка будут подключены к системе / Фото Unsplash

Как будут снимать деньги

Ранее списание денег с банковского счета было крайне сложным процессом. Сначала задолженность нужно было доказать в суде. Далее – отправить в 73 украинских банка документы по почте в бумажном виде, чтобы найти счета должника. При этом банки оставляли за собой право не раскрывать информацию.

Теперь процедуру несколько упростили. Еще в феврале Нацбанк обязал банки по требованию Исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и сумме средств на них. С одной стороны, это дало доступ исполнителям к счетам должников. А с другой стороны, они теперь замораживают не все счета, а только задолженную сумму. Все проходит в электронном формате через автоматизированную систему исполнительного производства. Хотя для взыскания все равно нужно решение суда.

Итак теперь процедура выглядит таким образом:

государственный или частный исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника; банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию; исполнитель с помощью АСВП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств; банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителю; исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам; банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы; средства попадают к взыскателю долга.

Какую сумму арестуют

Прежде чем списать задолженность со счетов должника, эту сумму замораживают, другими деньгами можно свободно пользоваться. Однако часто сумма может быть выше, чем сам долг. Все потому, что она уже включает:

исполнительный и судебные сборы;

расходы на исполнительные расходы;

штрафы и пени по просроченной задолженности.

Причем взыскивать долги будут с любой карты, в том числе с зарплатной, пенсионной, социальной и тому подобное.

Предупредят ли должника о замораживании средств

Умышленно предупреждать должника о заморозке счетов нет смысла, так как в таком случае он сможет снять деньги. Но по словам частного исполнился Дениса Боднара, подавляющее большинство должников узнают об угрозе списания средств. Потому что этому предшествуют многочисленные судебные заседания.

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Взыскание долгов за штрафы может стать неожиданностью / Фото Unsplash

В то же время будут и случаи, когда взыскание станет неожиданностью – в случае замораживания счетов без решения суда. Например, когда нарушение ПДД зафиксировали камерой и сообщение прислали по месту регистрации, а человек там не проживает.

Что если денег на счету недостаточно

В таком случае у должника могут арестовать имущество. Денис Боднар убежден, что теперь избегать решение суда будет значительно сложнее.