Автоматический арест счетов и списание средств: должникам стоит приготовиться

Министерство юстиции изменило процедуру автоматического ареста счетов должников. С июля 2021 года такой арест грозит всем, кто имеет задолженность по кредитам или процентам по ним, уплате алиментов и штрафов за нарушение правил дорожного движения и тому подобное.

Кому грозит автоматический арест счетов, средства в каких банках под угрозой и будут ли предупреждать об их списании владельцев, мы узнали у частного исполнителя Дениса Боднара.

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Долги придется платить

Получить решение в свою пользу в суде – это лишь начало дела. Сейчас одна из самых больших проблем судебной власти – невыполнение судебных решений. Лишь 20 – 30% из которых в Украине выполняется. В то же время в Европе эта цифра достигает 60-70%.

Если украинский должник отказывается выполнять решение суда, за дело берутся исполнители. Правда, довести его до логического завершения удается не всегда. К примеру, чтобы наложить арест на банковские счета их еще нужно найти, а для этого исполнитель рассылает запросы во все 73 отечественных банка.

Банки такой информацией о своих клиентов не спешат делиться, часто присылают отписки, где пишут, что счет есть, но средств на нем недостаточно. И это при том, что они должны сообщать информацию о номерах счетов и остатках средств на них,

– отмечает Денис Боднар.

Частный исполнитель добавляет, что даже когда он и его коллеги получали от банков нужную информацию о номерах должников и остатках средств на них, то чтобы арестовать, а впоследствии списать эти деньги, приходилось по почте повторно отправлять в банк соответствующие требования. На это тратилось время, которое должники использовали в свою пользу. К примеру, могли снять средства со счета, как следствие исполнителю уже нечего было арестовывать и списывать.

Долги будут взиматься значительно быстрее

Чтобы изменить ситуацию к лучшему Министерство юстиции издало соответствующий приказ. Благодаря которому у исполнителей появилась возможность автоматически арестовывать средства на счетах всех должников, которые попали в соответствующий реестр, используя автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП).

К слову, по информации Единого реестра должников, пока количество записей в нем относительно задолженности, в частности по алиментам составляет 179 781. А по данным Opendatabot в апреле в реестре насчитывалось 5,54 млн должников. Этот показатель с каждым месяцем лишь увеличивается.

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Как уже отмечалось, автоматизированная система исполнительного производства должна заработать до начала июля текущего года. К системе уже присоединились такие крупные банки как Приватбанк, Таскомбанк, "Универсал банк" (в частности Монобанк), банк "Восток", "ПроКредит банк" и другие. Еще 44 банка тестируют систему. Соответственно, вскоре присоединятся к ней. А 11 ведут переговоры о подключении к тестированию. Таким образом, скоро 62 банка смогут автоматически арестовывать средства должников. И хотя участие в системе добровольное, однако банки охотно идут на такое сотрудничество. А все потому, что благодаря этому они экономят на сотрудниках, которых приходится приобщать именно к обработке запросов, касающихся должников.

Как система будет работать на практике объясняет Денис Боднар. По его словам, с помощью АСИП создается и рассылается запрос о наличии счетов должника и средств на них. После получения такого требования банки должны в течение часа прислать исполнителю информацию. Получив ее, исполнитель, с помощью АСИП, направляет в банки, где есть счета должника, постановление об аресте средств. В свою очередь банк накладывает арест на эти деньги и уведомляет об этом исполнителя, который направляет банкам требование о списании средств со счетов должника и реквизиты государственного или частного исполнителя куда их нужно перевести. С этих счетов средства пересылают взыскателю.

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Конечно, подавляющее большинство должников будут знать об угрозе списания средств. Ведь этому предшествуют многочисленные судебные заседания. Поэтому не догадываться о наличии долга почти невозможно.

Правда, как замечает Денис Боднар, исключения все же есть. Государственные и частные исполнители могут арестовать деньги на счету должника и без решения Фемиды. К примеру, это может быть задолженность по уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о ситуации, когда нарушение зафиксировано камерой, уведомления высылаются по месту регистрации, где человек не живет. В таком случае сообщение об аресте средств может стать неприятным сюрпризом. Правда, с развитием современных технологий еще надо умудриться чтобы не узнать о собственных долгах. Ведь информация о них есть в электронном кабинете водителя в приложении "Дия", на сайте МВД. Разве что речь идет о водителе преклонного возраста, который имеет кнопочный телефон и живет не по месту регистрации. Однако и счет в банке у него тоже вряд ли есть.

После того как должнику прислали постановление об открытии исполнительного производства по адресу, указанному в исполнительном документе, он считается уведомленным о начале принудительного исполнения решения. Обычно, речь идет о месте регистрации человека,

– объясняет частный исполнитель.

Если же человек не живет там, где зарегистрирован и уведомление ему никто не передаст, то он может и не знать, что попал в реестр должников и о санкциях, которые ему грозят.

Нет денег – заберут имущество

В Минюсте убеждены, что благодаря этой новации жизнь облегчится не только для кредиторов, но и должников. А все потому, что до введения в действие вышеозначенного приказа, исполнитель имел право наложить арест на все имеющиеся на счету должника средства. Даже, если их было значительно больше, чем нужно для покрытия долга. Это вызвало среди должников массу нареканий. Отныне будут арестовывать только сумму долга. Собственно, именно ее исполнители и будут взыскивать.

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Правда, часто случаются ситуации, когда на счету не хватает средств для покрытия долга. Денис Боднар напоминает, что в таком случае могут взыскивать, в том числе и имущество должника. Окончательное решение об очередности взыскания средств и другого имущества должника определяется исполнителем.

Поэтому, благодаря этому нововведению стало значительно сложнее избежать выполнения судебного решения. А эксперт советует выполнять решение суда и не доводить дело до автоматического ареста и списания средств с банковских счетов.