Австрия пригрозила России, что отберет газовое хранилище в Зальцбурге

В Австрии выдвинули России ультиматум по газу. Там пригрозили отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища в Зальцбурге.

Соответствующее заявление сделал канцлер Австрии Карл Негаммер.

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"Если российский "Газпром" не заполнит наши крупнейшие хранилища газа (Haidach в Зальцбурге – 24 канал), то мы у него их заберем для других поставщиков", – отметил канцлер.

По словам Негаммера, он не сторонник национализации частной собственности. Однако канцлер отметил, что власти Австрии на законодательном уровне должны подготовиться к прямому вмешательству там, где это необходимо.

Ситуация с российским газом: последние новости

В Финляндии опасаются, что Россия может остановить транспортировку газа в страну уже в ближайшее время. Об этом сценарии уже предупредили ключевых финских политиков.

В России опубликован новый список компаний, против которых вводятся контрсанкции. Согласно им, государство-агрессор не сможет использовать польский участок трубопровода "Ямал – Европа" для транспортировки газа.

Российский "Газпром" с 27 апреля прекратил поставки природного газа в Польшу и Болгарию. Все из-за отказа платить за него в рублях.

Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из США с июня после того, как российский "Газпром" прекратил поставки.

В Чехии заявили, что не будут платить за российский газ в рублях, как этого требует страна-агрессор. Премьер-министр Петр Фиала подчеркнул, что шантаж Кремля никак не сможет повлиять на это решение.

Из-за циничного вторжения России в Украину ряд европейских стран хотят отказаться от ее энергоносителей. По оценкам экспертов, экспорт газа "Газпрома" в Европу в 2022 году может сократиться примерно на треть.

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Газовое хранилище Haidach расположено в землях Зальцбурга на месте истощенного месторождения. Оно принадлежит российскому "Газпрому", однако сейчас резвится. Следует заметить, что хранилище способно вместить 2,4 миллиарда кубических метров газа.