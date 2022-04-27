В 11:44 27 апреля глава австрийского правительства на официальной странице в твиттере опубликовал сообщение, где назвал информацию о закупке Австрией газа за рубли очередным фейком российской пропаганды. Он подчеркнул, что OMV продолжит рассчитываться за энергоноситель в евро, как это предусматривают санкции Евросоюза.

К теме "Газпром" заявил, что Польша и Болгария остались без газа из-за невыплаты в рублях

Опровержение кремлевского фейка

До того, как фейковые новости российской пропаганды продолжат распространяться дальше. OMV однозначно и дальше платит за поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается и отмечает совместно согласованные странами ЕС санкции,

– написал канцлер Австрии в твиттере.

Справка. OMV – австрийская нефтегазовая компания, крупнейшая в центральной Европе. В течение 2006 – 2010 годов владела активами в России, однако впоследствии решила от них избавиться.

Что предшествовало заявлению Нехаммера: коротко

Кремлевские СМИ, в частности "ТАСС" и "РИА Новости", опубликовали краткие сообщения, согласно которым Австрия якобы согласилась платить за газ рублями.

Это произошло на фоне того, что 27 апреля Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, объяснив свои действия отказом стран платить за ресурс в рублях.

Австрия продолжает рассчитываться за газ в евро, на счет "Газпромбанка". Перечисленные средства уже в России конвертируются в рубли.

В ЕС назвали остановки поставок газа в Польшу и Болгарию недопустимыми и готовят России ответ.

Не пропустите – Подоляк прокомментировал горящие нефтебазы в России: смотрите видео