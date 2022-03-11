Отказ от российской нефти и газа

"Это решение не угрожает энергетической безопасности Австралии. Австралия располагает диверсифицированными и устойчивыми каналами поставки нефти и адекватными нефтяными резервами благодаря всесторонней правительственной политике в сфере энергетической безопасности", – поделился представителя австралийского МИД.

Интересно Кто уже отказался от российской нефти и газа и какие санкции наложил

Когда запрет вступит в силу

Запрет вступит в силу не ранее чем через 45 дней. Это связано с тем, чтобы суда, перевозящие уже оплаченные энергоносители из России, смогли прибыть для отгрузки в австралийские порты.

Также представитель австралийского МИД отметил, что Австралия не экспортирует нефть и газ из России в значительных объемах. В то же время дипломат выразил мнение: поскольку энергоресурсы являются крупнейшим источником поступления в РФ выручки от экспорта, ограничения на их приобретение со стороны Австралии и ее союзников сократят для Москвы возможность военных действий в Украине.

Какие еще страны отказались от российской нефти и газа

США запретили весь импорт российской нефти, сжиженного газа и угля.

Великобритания прекращает импорт российской нефти до конца 2022 года.

Канада объявила о намерении полностью отказаться от импорта сырой нефти из России до конца 2022 года.

Германия планирует значительно сократить потребление газа из России или полностью отказаться от него.

Около 68% поляков высказались за отказ от российского газа, нефти и угля.

Вместе с тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что ЕС не будет вводить санкции против российского газа и нефти. Больше об этом, читайте здесь.

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