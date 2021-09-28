В августе реальная зарплата украинцев в годовом измерении выросла на 10,9%

28 сентября 2021 , 18:39
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Источник:

Госстат

Реальная зарплата в Украине в августе 2021 года против августа 2020 года выросла на 10,9%. Однако против июля 2021 года она сократилась на 2,2%.

Средняя номинальная зарплата штатных работников в августе выросла до 13 997 гривен. Это в 2,3 раза выше минимальной зарплаты.

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Где зафиксировали наибольший рост зарплат

  • В Ровненской области – на 26,5%,
  • Хмельницкой – на 25%,
  • Львовской – на 24,4%,
  • Полтавской – на 24,3%,
  • Черкасской – на 24,2%,
  • Херсонской – на 23,5%,
  • Закарпатской – на 23,4%,
  • Волынской – на 23,3%,
  • Сумской – на 23,1%.

При этом, самый высокий уровень средней зарплаты был в Киеве – 20 385 гривен, а самый низкий – в Черновицкой области. Там жильцы получают в среднем 10 811 гривну.

У работников каких отраслей увеличилась зарплата

  • Оплата труда сотрудников сферы временного размещения и организации питания выросла на 57,3%,
  • искусства, спорта и развлечений – на 30,3%,
  • в здравоохранении - на 28,4%,
  • сельском хозяйстве – на 28,3%,
  • образовании – на 27,4%,
  • госуправления и обороны – на 26,2%,
  • информации и телекоммуникаций – на 25,1%,
  • профессиональной, научной и технической деятельности – на 23,4%,
  • в сфере операций с недвижимостью – на 22,1%.
Обратите внимание! В 2022 году минимальная зарплата у врачей вырастет до 20 тысяч гривен. Кроме того, правительство планирует увеличить стипендии. Так, студенты профессионально-технических заведений будут получать минимум 1 250 гривен, а университетов – 2 тысячи гривен.
Автор: Софія Мінджоса