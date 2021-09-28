В августе реальная зарплата украинцев в годовом измерении выросла на 10,9%
28 сентября 2021 , 18:39Читати новину українською
Источник:Госстат
Реальная зарплата в Украине в августе 2021 года против августа 2020 года выросла на 10,9%. Однако против июля 2021 года она сократилась на 2,2%.
Средняя номинальная зарплата штатных работников в августе выросла до 13 997 гривен. Это в 2,3 раза выше минимальной зарплаты.
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Где зафиксировали наибольший рост зарплат
- В Ровненской области – на 26,5%,
- Хмельницкой – на 25%,
- Львовской – на 24,4%,
- Полтавской – на 24,3%,
- Черкасской – на 24,2%,
- Херсонской – на 23,5%,
- Закарпатской – на 23,4%,
- Волынской – на 23,3%,
- Сумской – на 23,1%.
При этом, самый высокий уровень средней зарплаты был в Киеве – 20 385 гривен, а самый низкий – в Черновицкой области. Там жильцы получают в среднем 10 811 гривну.
У работников каких отраслей увеличилась зарплата
- Оплата труда сотрудников сферы временного размещения и организации питания выросла на 57,3%,
- искусства, спорта и развлечений – на 30,3%,
- в здравоохранении - на 28,4%,
- сельском хозяйстве – на 28,3%,
- образовании – на 27,4%,
- госуправления и обороны – на 26,2%,
- информации и телекоммуникаций – на 25,1%,
- профессиональной, научной и технической деятельности – на 23,4%,
- в сфере операций с недвижимостью – на 22,1%.