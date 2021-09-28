Средняя номинальная зарплата штатных работников в августе выросла до 13 997 гривен. Это в 2,3 раза выше минимальной зарплаты.

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Где зафиксировали наибольший рост зарплат

  • В Ровненской области – на 26,5%,
  • Хмельницкой – на 25%,
  • Львовской – на 24,4%,
  • Полтавской – на 24,3%,
  • Черкасской – на 24,2%,
  • Херсонской – на 23,5%,
  • Закарпатской – на 23,4%,
  • Волынской – на 23,3%,
  • Сумской – на 23,1%.

При этом, самый высокий уровень средней зарплаты был в Киеве – 20 385 гривен, а самый низкий – в Черновицкой области. Там жильцы получают в среднем 10 811 гривну.

У работников каких отраслей увеличилась зарплата

  • Оплата труда сотрудников сферы временного размещения и организации питания выросла на 57,3%,
  • искусства, спорта и развлечений – на 30,3%,
  • в здравоохранении - на 28,4%,
  • сельском хозяйстве – на 28,3%,
  • образовании – на 27,4%,
  • госуправления и обороны – на 26,2%,
  • информации и телекоммуникаций – на 25,1%,
  • профессиональной, научной и технической деятельности – на 23,4%,
  • в сфере операций с недвижимостью – на 22,1%.