Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, Беларусь не прекращает поставки электрической энергии в Украину.
Обратите внимание Беларусь отказалась поставлять в Украину электроэнергию, – СМИ
Контракты по электроэнергии будет сложно заключать
"Никто не блокирует эти поставки, в письме не говорится о контрактах, в письме говорится о рамочных соглашениях. Они не предусматривают конкретных объемов, сроков и цен поставки", – сказал эксперт.
Совершенно ясно, что в начале отопительного сезона все хотят поставлять энергетическую энергию по гарантированным контрактам. Поэтому, если в Украине будут существовать контракты на поставку электрической энергии из Беларуси, Беларусь будет их выполнять.
Согласно информации Рябцева, в письме отмечено, что не будут выполнять рамочных соглашений.
Например, если у "Энергоатома" есть контракт на поставку электроэнергии из Беларуси с фиксированной ценой, объемами и сроками, то все контрактные обязательства белорусская сторона будет выполнять.
Если же такого контракта нет, то эти контракты будет сложно заключить, отметил эксперт по энергетическим вопросам.
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"Импорт электрической энергии Украиной никогда не превышал полутора процентов годового выражения, поэтому говорить, что мы очень зависим от поставок электрической энергии из России или Беларуси – это преувеличение", – пояснил эксперт.
Аварийных отключений не будет
Геннадий Рябцев подчеркнул, что веерных отключений быть не может. А существует понятие аварийных отключений, которое осуществляется только в том случае, если происходит серьезная авария в объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины.
В настоящее время существуют проблемы в ОЭС, балансировка иногда осуществляется в ручном режиме и операторы, диспетчеры вынуждены вмешиваться в работу.
Эта система надежная. Пока у нас диспетчерская служба является наиболее компетентной и квалифицированной среди всех работников энергетической отрасли, благодаря этому следует сказать – никакие аварийные отключения украинских потребителей не ждут.
Рябцев о возможности отказа Беларуси поставлять электроэнергию: смотрите видео
Снабжение электроэнергии из Беларуси: коротко
- 2 ноября Украина получила около 3 500 мегаватт в час электроэнергии из Беларуси.
- В СМИ появилась информация, что 8 ноября участники энергорынка получили письмо от "Белэнерго" об остановке поставок. Речь шла о том, что якобы с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины не будут осуществлять.
- По информации СМИ такое письмо получили несколько участников рынка. В частности, государственный "Энергоатом". В то же время "Укрэнерго" в комментарии "НВ" сообщили, что такое письмо не получали.