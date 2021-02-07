Аварийно остановили 9 энергоблоков на электростанциях Украины: детали
В объединенной энергосистеме Украины в аварийном ремонте находятся 9 энергоблоков. Речь идет о тепловых электростанциях, входящих в состав компаний ДТЭК, "Донбассэнерго", "Центрэнерго". Это данные по состоянию на 12: 00 7 февраля.
Источник:Телеграм Андрея Геруса
Кроме того, еще 6 блоков не работают по причине отсутствия топлива.
Ситуация накануне Герус: 2 энергоблока аварийно остановили на электростанциях ДТЭК
Энергоблоки на каких именно ТЭС в аварийном ремонте
ДТЭК
- Криворожская ТЭС – 4 блока,
- Приднепровская, Ладыжинская и Добротворская ТЭС – по 1 блоку.
Донбассэнерго
- Славянская ТЭС – 1 энергоблок.
Центрэнерго
- Углегорская ТЭС – 1 энергоблок.
Несмотря на сложности, вызванные нерабочим состоянием некоторых энергоблоков, диспетчеры Укрэнерго сбалансируют энергосистему. Сейчас можно наблюдать стабильную и бесперебойную подачу электроэнергии для всех потребителей,
– заметил председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.
Блоки украинских ТЭС и АЭС по состоянию на утро 7 февраля: красный цвет – аварийный ремонт, желтый – не работают из-за отсутствия топлива / Инфографика взята из телеграма Андрея Геруса
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Что этому предшествовало
- По данным Минэнерго, как в начале января, так и в феврале на складах украинских ТЭС не хватало угля.
- В частности, в начале февраля там оставалось 578 700 тонн угля. А это на 525 800 тонн меньше необходимой нормы.
- Больше всего угля на складах вышеуказанной Славянской ТЭС.
- А меньше всего – на Трипольской и Змиевской ТЭС (Центрэнерго): здесь угля должно было хватить только на 1–4 дня.
- Также мало угля было на Криворожской, Ладыжинской, Запорожской, Бурштынской и Кураховской ТЭС (ДТЭК) – от 2 до 4 дней.
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