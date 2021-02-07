В объединенной энергосистеме Украины в аварийном ремонте находятся 9 энергоблоков. Речь идет о тепловых электростанциях, входящих в состав компаний ДТЭК, "Донбассэнерго", "Центрэнерго". Это данные по состоянию на 12: 00 7 февраля.

Кроме того, еще 6 блоков не работают по причине отсутствия топлива.

Ситуация накануне Герус: 2 энергоблока аварийно остановили на электростанциях ДТЭК

Энергоблоки на каких именно ТЭС в аварийном ремонте

ДТЭК

Криворожская ТЭС – 4 блока,

Приднепровская, Ладыжинская и Добротворская ТЭС – по 1 блоку.

Донбассэнерго

Славянская ТЭС – 1 энергоблок.

Центрэнерго

Углегорская ТЭС – 1 энергоблок.

Несмотря на сложности, вызванные нерабочим состоянием некоторых энергоблоков, диспетчеры Укрэнерго сбалансируют энергосистему. Сейчас можно наблюдать стабильную и бесперебойную подачу электроэнергии для всех потребителей,

– заметил председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.



Блоки украинских ТЭС и АЭС по состоянию на утро 7 февраля: красный цвет – аварийный ремонт, желтый – не работают из-за отсутствия топлива / Инфографика взята из телеграма Андрея Геруса

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Что этому предшествовало