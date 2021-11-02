Аварийная помощь: Беларусь начала поставлять электроэнергию Украине

Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 мегаватт. Это происходит в рамках договора о предоставлении аварийной помощи

В Беларуси сообщили, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. Они начались во вторник, 2 ноября, с 14:00 и продлятся до 21:00.

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В Минэнерго Беларуси также подчеркнули, что речь не идет о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме тех, которые заключили ранее.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что запрет на импорт электроэнергии из Беларуси уже не действует. И, если будет такая потребность из-за погодных условий, Украина будет покупать электроэнергию у страны-соседки.

Если температура будет снижаться, очевидно, нужно будет принимать дополнительные меры. Все эти вещи разработаны Министерством энергетики, есть соответствующий план, есть план Б на более сложную ситуацию. Вероятно, потребуется дополнительный импорт из Республики Беларусь, если будут такие погодные условия,

– сказал он.

Какая ситуация на рынке электроэнергии Украины

Украина не готова к отопительному сезону. Ряд экспертов по энергетике заявили, что уже в конце 2021 года или начале 2022 года украинцы могут испытывать на себе веерные отключения.

Что такое веерные отключения

Это поочередные или групповые отключения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему. Такая практика была довольно распространена в конце 90-х годов в Украине.

А все потому, что в Украине слишком низкие запасы угля – в 4,2 раза меньше нормы:

на складах ТЭС и ТЭЦ запасы угля составляют 701,3 тысяч тонн;

при этом нормой 2,95 миллиона тонн.

Более того, Россия с 1 ноября остановила поставки в Украину энергетического угля. Из-за отсутствия угля остановила работу Славянская ТЭС. Поэтому Украина будет производить мало электроэнергии.

Другой причиной для импорта электроэнергии является его дешевизна. Мария Яковлева, энергетическая экспертка, в комментарии 24 каналу рассказала, что среднесуточная стоимость электроэнергии в России стоит в 6 раз меньше, чем в Украине.

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В объединенную энергетическую систему Украины (ОЭС) можно импортировать электроэнергию только из России, Белоруссии и Молдовы, поскольку ОЭС синхронизирована с системами этих стран.

Напомним, что ранее Укрэнерго отменило аукционы на импорт электроэнергии из Беларуси и России из-за иска компании Ахметова. Позже аукцион был проведен по резервной процедуре.