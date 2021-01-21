Глава МВД Арсен Аваков в декабре 2020 года попросил дополнительно выделить из "ковидного" фонда 123,6 миллиона гривен. Деньги пойдут на доплаты работникам структур Министерства внутренних дел.

Эти средства планируется потратить на доплаты работникам ведомства, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в письме главы МВД к премьер-министру Дениса Шмыгалю, информирует экспертная организация StateWatch.

Читайте также Сколько глава МВД Украины Арсен Аваков заработал в 2020 году: сумма

Аваков написал письмо Шмыгалю

В письме говорится, что согласно постановлению Кабмина, для системы Министерства внутренних дел уже были выделены средства в сумме 4,6 миллиарда гривен.

Для аппарата МВД предусмотрено 171,1 миллиона гривен;

Для Государственной пограничной службы – 103,8 миллиона гривен.

Арсен Аваков отметил, что по состоянию на конец ноября 2020 года были использованы почти все эти средства.

На что планируют направить дополнительные средства

Медикам и другим работникам, которые оказывают помощь инфицированным COVID-19 в учреждениях здравоохранения МВД, доплатят до 50% от заработной платы.

Военным Госпогранслужбы доплатят до 50% от денежного обеспечения.

Сколько составят доплаты

Работники учреждений здравоохранения МВД получат по 5,69 тысячи гривен

Работники Госпогранслужбы получат по 5,45 тысячи гривен.

Обратите внимание! Министр внутренних дел в сентябре 2021 уже обращался к Шмыгалю о предоставлении дополнительных 1,979 миллиарда гривен на доплаты правоохранителям из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

На что потратили деньги из COVID-фонда: коротко

На закупку аппаратов ИВЛ потратили 84 миллиона гривен.

На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медиков потратили 3,3 миллиарда гривен.

На закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц потратили 2,3 миллиарда гривен.

На строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений опорных больниц потратили 1,4 миллиарда гривен.

На обеспечение больниц кислородом потратили 1,4 миллиарда гривен.

На закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения потратили 3,9 миллиарда гривен.

На обеспечение опорных больниц цифровыми диагностическими рентгеновскими системами потратили 1 миллиард гривен.

На повышение надбавок и доплат медикам потратили 5,5 миллиарда гривен.