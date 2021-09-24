Аудит "Укрзализныци": обнаружено финансовых нарушений и рисков на более чем 60 миллиардов

Государственная аудиторская служба (ДАСУ) обнаружила в АО "Укрзализныци" финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму в 61,4 миллиарда гривен. Об этом ДАСУ сообщила в отчете о проверке предприятия за 2017 – 2020 годы.

Показательные суммы аудита "Укрзализныци"

Финансовые нарушения "УЗ", которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов – 1,3 миллиарда гривен.

Рискованные операции, которые привели к недополучению доходов или лишних расходов – 29,9 миллиарда гривен, могут привести к потерям на сумму 1,6 миллиарда гривен.

Нарушения в сфере закупок – 21,5 миллиарда гривен.

Другие нарушения и недостатки – 7,2 миллиарда гривен.

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Проект по кредиту Европейского банка

В 2018 году "УЗ" должна была закупить грузовые вагоны на сумму в 150 миллионов долларов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Проект начался, однако не был доведен до конца по непонятным причинам.

"УЗ" отказалась от кредитных средств, но оплатила 75 миллионов гривен за транзакцию этих денег. Такие расходы были лишними компании, говорится в аудите ДАСУ.

Санкции и списания

Бесплатное предоставление услуг "УЗ" и ее филиалов контрагентами – 108 миллионов гривен.

Списание 35 миллионов гривен доходов компании за отсутствия претензионной работы юристов "УЗ".

Уплату 113 миллионов гривен санкций за невыполнение "УЗ" условий договоров.

Расходы на наблюдательный совет "УЗ"

В аудиторском отчете упомянуто и о наблюдательном совете компании. На работу членов совета компания официально потратила 63 миллиона гривен. Однако аудиторы нашли и другие расходы.

В то же время без заключения соответствующих актов АО "Укрзализныця" с корпоративных карт филиала "Центр сервисного обеспечения" осуществлено расходов на содержание отдельных членов наблюдательного совета на сумму 15 миллионов гривен,

– отмечается в отчете.

Дивиденды в госбюджет

Также компания не оплатила 956 миллиардов гривен дивидендов в государственный бюджет от чистой прибыли за 2018 – 2019 годы. Таким образом, государство недополучило почти миллиард гривен, а "Укрзализныце" грозит пеня, указано в отчете.

Масштабные убытки "УЗ"

За первое полугодие 2021 года "УЗ" сообщила об 1,4 миллиарда гривен совокупных чистых убытков. Это произошло из-за существенного уменьшения объемов перевозок.

Также по состоянию на лето этого года предприятие имеет 39,1 миллиарда гривен кредитов перед банками.

В течение 2020 года "УЗ" зафиксировала убытки в размере 11,4 миллиарда гривен.

Сколько "УЗ" должна вернуть в ближайшие годы

Как ранее рассказывал эксголова "УЗ" Владимир Жмак в интервью изданию Mind, компания должна вернуть:

в 2021 году – почти 300 миллионов долларов кредитов,

в 2023 году – почти 600 миллионов долларов.