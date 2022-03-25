Фудтех-стартап ASAP (Foods Ukraine) на волонтерских началах готовит бесплатные рационы и кормит тех, кто в этом нуждается. Речь идет о тысячах рационов с начала войны.

С начала войны в Украине ASAP приготовили более 31 тысячи бесплатных рационов для нужд армии. Таким образом, поддерживая нашу страну и ее население, в период циничной войны России против Украины.

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С начала войны мы изменили формат нашей работы в соответствии с требованиями военного времени,

– рассказывают в компании.

В ASAP также поделились, что ресурсы компании закончились. Поэтому компания начала фандрайзинг ну и конечно возобновили коммерческую деятельность, чтобы с нее часть покрывать благотворительное направление.

Как помочь

ASAP можно поддержать продуктами.

Заказать доставку или сделать заказ на самовывоз, ведь часть денег пойдет на приготовление благотворительных рационов.

Сделать перевод на карту, номер счета можно найти здесь.

Как воспользоваться помощью от ASAP

Если вы частное лицо, нуждающееся в помощи, представитель волонтерской организации, которая сотрудничает с ВСУ, ТрО, то можете заполнить специальную форму, оставив заявку на сайте ASAP.

Что известно об ASAP ASAP – крупнейшая сеть онлайн ресторанов Украины ASAP, имеющая 13 брендов и 19 локаций в Киеве и Днепре. 247 ресторанов от домашней кухни до суши, от комфорт-фуда до стрит-фуда.

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