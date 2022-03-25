ASAP приготовили более 31 тысячи бесплатных рационов для нужд армии
Фудтех-стартап ASAP (Foods Ukraine) на волонтерских началах готовит бесплатные рационы и кормит тех, кто в этом нуждается. Речь идет о тысячах рационов с начала войны.
С начала войны в Украине ASAP приготовили более 31 тысячи бесплатных рационов для нужд армии. Таким образом, поддерживая нашу страну и ее население, в период циничной войны России против Украины.
К теме Фронт на кухне: как питается Киев во время войны
С начала войны мы изменили формат нашей работы в соответствии с требованиями военного времени,
– рассказывают в компании.
В ASAP также поделились, что ресурсы компании закончились. Поэтому компания начала фандрайзинг ну и конечно возобновили коммерческую деятельность, чтобы с нее часть покрывать благотворительное направление.
Как помочь
- ASAP можно поддержать продуктами.
- Заказать доставку или сделать заказ на самовывоз, ведь часть денег пойдет на приготовление благотворительных рационов.
- Сделать перевод на карту, номер счета можно найти здесь.
Как воспользоваться помощью от ASAP
Если вы частное лицо, нуждающееся в помощи, представитель волонтерской организации, которая сотрудничает с ВСУ, ТрО, то можете заполнить специальную форму, оставив заявку на сайте ASAP.
Что известно об ASAPASAP – крупнейшая сеть онлайн ресторанов Украины ASAP, имеющая 13 брендов и 19 локаций в Киеве и Днепре. 247 ресторанов от домашней кухни до суши, от комфорт-фуда до стрит-фуда.
Интересно узнать – сколько граждан верит в победу Украины: смотрите видео