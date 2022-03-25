ASAP приготовили более 31 тысячи бесплатных рационов для нужд армии

25 марта 2022 , 19:28
Читати новину українською

Фудтех-стартап ASAP (Foods Ukraine) на волонтерских началах готовит бесплатные рационы и кормит тех, кто в этом нуждается. Речь идет о тысячах рационов с начала войны.

С начала войны в Украине ASAP приготовили более 31 тысячи бесплатных рационов для нужд армии. Таким образом, поддерживая нашу страну и ее население, в период циничной войны России против Украины.

К теме Фронт на кухне: как питается Киев во время войны

С начала войны мы изменили формат нашей работы в соответствии с требованиями военного времени,
– рассказывают в компании.

В ASAP также поделились, что ресурсы компании закончились. Поэтому компания начала фандрайзинг ну и конечно возобновили коммерческую деятельность, чтобы с нее часть покрывать благотворительное направление.

Как помочь

  • ASAP можно поддержать продуктами.
  • Заказать доставку или сделать заказ на самовывоз, ведь часть денег пойдет на приготовление благотворительных рационов.
  • Сделать перевод на карту, номер счета можно найти здесь.

Как воспользоваться помощью от ASAP

Если вы частное лицо, нуждающееся в помощи, представитель волонтерской организации, которая сотрудничает с ВСУ, ТрО, то можете заполнить специальную форму, оставив заявку на сайте ASAP.

Что известно об ASAP

ASAP – крупнейшая сеть онлайн ресторанов Украины ASAP, имеющая 13 брендов и 19 локаций в Киеве и Днепре. 247 ресторанов от домашней кухни до суши, от комфорт-фуда до стрит-фуда.

Интересно узнать – сколько граждан верит в победу Украины: смотрите видео

 

Автор: Дар'я Вереньова