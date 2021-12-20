Арахамия анонсировал налоговую реформу и рассказал, будут ли проверять доходы с 1995 года.

Фракция "Слуга народа" намерена анонсировать обширную налоговую реформу для бизнеса уже в I квартале 2022 года. Также глава фракции Давид Арахамия опроверг слова главы Минфина Сергея Марченко о проверке доходов по окончании налоговой амнистии.

Как будет работать налоговая реформа

Арахамия считает, что представители бизнеса будут удовлетворены налоговой реформой, которую предлагает фракция. Также, по его словам, речь пойдет о распределении компаний по рискам: те, кто платят налоги и имеют "зеленые паспорта" и соответственно уклоняющиеся от их уплаты.

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Условно, это такая индульгенция. Если ты платишь налоги, то у тебя есть "гринпас" и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги — у тебя соответственно много проблем, твой бизнес проверяют,

— поделился он.

Какие санкции предусматривает реформа

Арахамия также рассказал, что в законопроекте будут предусмотрены санкции в отношении представителей тех госорганов, которые придут проверять бизнесы с так называемыми "зеленым паспортом".

Не повезет тому, кто придет с проверкой к владельцу гринпаспорта, независимо от того, какой проверяющий орган он представляет, ему грозит наказание вплоть до увольнения,

– рассказал Арахамия.

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Недавно глава Минфина Сергей Марченко рассказал, что считает в Украине по окончании периода налоговой амнистии будут введены косвенные методы налогообложения. Он считает, что такие проверки начнутся после окончания года, который отведен на так называемую налоговую амнистию законом о добровольном декларировании, а именно с 1 сентября 2022 года.

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Однако Арахамия опроверг слова Марченко, отметив, что этого не произойдет.

Это невозможно. Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за сборы. Но, во-первых, это практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так – этого не будет,

– подчеркнул Арахамия.

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