Шестой апелляционный админсуд временно остановил рассмотрение жалобы "Приватбанка" на решение Окружного админсуда Киева. Сейчас ожидают заключения Конституционного суда по "антиколомойскому" закону.

Такое решение Шестой апелляционный админсуд принял на заседании 2 марта.

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Приостановление рассмотрения дела "Приватбанка"

В 2019 году Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию банка, осуществленную в 2016 году.

Теперь апелляционный суд приостановил рассмотрение апелляции "Приватбанка" и ожидает заключения Конституционного Суда Украины относительно конституционности так называемого "антиколомойского" закона.

Что известно об этом банковском законе

Им предусматривается, что владельцы и бывшие владельцы банк а, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

а, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, только в денежной форме. В то же время признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Приняли "антиколомойский" закон, который был одним из требований МВФ, в мае 2020 года. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.

Справка. " Приватбанк" национализировали в декабре 2016 года. Чтобы спасти банк, государство влило в него 155 миллиардов гривен. В 2020 году бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов активизировали борьбу в судах, чтобы оспорить процесс национализации.