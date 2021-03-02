Апелляционный суд временно остановил рассмотрение дела по национализации "Приватбанка", – СМИ
Шестой апелляционный админсуд временно остановил рассмотрение жалобы "Приватбанка" на решение Окружного админсуда Киева. Сейчас ожидают заключения Конституционного суда по "антиколомойскому" закону.
Источник:Интерфакс-Украина
Такое решение Шестой апелляционный админсуд принял на заседании 2 марта.
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Приостановление рассмотрения дела "Приватбанка"
В 2019 году Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию банка, осуществленную в 2016 году.
Теперь апелляционный суд приостановил рассмотрение апелляции "Приватбанка" и ожидает заключения Конституционного Суда Украины относительно конституционности так называемого "антиколомойского" закона.
Что известно об этом банковском законе
- Им предусматривается, что владельцы и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- В то же время признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
- Приняли "антиколомойский" закон, который был одним из требований МВФ, в мае 2020 года. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.
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