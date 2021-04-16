Антимонопольный комитет открыл дела против ПриватБанка и Ощадбанка
15 апреля 2021 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал дела против государственных ПриватБанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга. Об этом АМКУ сообщил на своем сайте.
Источник:Антимонопольный комитет Украины
Подозрения АМКУ
Антимонопольный комитет отметил, что уже длительное время проводит детальное исследование рынка эквайринговых услуг, в частности в части установления размера одной из составляющих этих услуг – ставки интерчейндж. Комитет подозревает, что ПриватБанк и Ощадбанк устанавливали завышенную комиссию за услуги эквайринга.
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Что такое интерчейнджИнтерчейндж – это комиссия, которую банк, что обслуживает магазин, перечисляет банку, чьей карточкой было оплачено товар или услугу. Она составляет 60 – 75% размера комиссии, которую платит бизнес за эквайринг, то есть за возможность принимать безналичную оплату.
Почему под прицелом Ощадбанк и ПриватБанк
В Антимонопольном комитете отметили, что ПриватБанк и Ощадбанк имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков.
Такое положение Ощадбанка и ПриватБанка имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) на рынке услуг эквайринга,
– отметили в АМКУ.
Также Комитет считает, что Ощадбанк и ПриватБанк устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчейндж.
То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги,
– рассказывают в АМКУ.
То есть, вышеуказанные аргументы имели последствия установления завышенных тарифов за услуги, которые осуществляются в пределах одного банковского учреждения, отмечает Антимонопольный комитет.
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Что такое эквайринг
Антимонопольный комитет в своем пресс-релизе рассказал, что осуществлять безналичные расчеты за товары потребителям позволяет услуга эквайринг, а так же обо всех тонкостях этой процедуры.
Как происходит процесс
При оплате покупателем стоимости товара с использованием электронных платежных средств торговец предоставляет ему такую возможность путем осуществления оплаты через платежные терминалы, подключенные к платежной системе.
Тонкости сотрудничества торговцев с банками
- Торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайера.
- Условиями договора между банком-эквайером и торговцем предусмотрена уплата последнее услуги эквайринга.
- В свою очередь, банки-эквайры оплачивают банкам-эмитентам (выпускают платежные карточки) межбанковском комиссию – интерчейндж, размер которой устанавливается международными платежными системами (для всех банков одинаков, но различен для типа карты, вида деятельности торговца и так далее).
- Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент.
- Если банк-эмитент и банк-эквайер – один и тот же банк, при расчетах не проходит межбанковская операция, а поэтому не возникает оснований включать к тарифу по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчендж.
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