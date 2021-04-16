15 апреля 2021 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал дела против государственных ПриватБанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга. Об этом АМКУ сообщил на своем сайте.

Подозрения АМКУ

Антимонопольный комитет отметил, что уже длительное время проводит детальное исследование рынка эквайринговых услуг, в частности в части установления размера одной из составляющих этих услуг – ставки интерчейндж. Комитет подозревает, что ПриватБанк и Ощадбанк устанавливали завышенную комиссию за услуги эквайринга.

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Что такое интерчейндж Интерчейндж – это комиссия, которую банк, что обслуживает магазин, перечисляет банку, чьей карточкой было оплачено товар или услугу. Она составляет 60 – 75% размера комиссии, которую платит бизнес за эквайринг, то есть за возможность принимать безналичную оплату.

Почему под прицелом Ощадбанк и ПриватБанк

В Антимонопольном комитете отметили, что ПриватБанк и Ощадбанк имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков.

Такое положение Ощадбанка и ПриватБанка имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) на рынке услуг эквайринга,

– отметили в АМКУ.

Также Комитет считает, что Ощадбанк и ПриватБанк устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчейндж.

То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги,

– рассказывают в АМКУ.

То есть, вышеуказанные аргументы имели последствия установления завышенных тарифов за услуги, которые осуществляются в пределах одного банковского учреждения, отмечает Антимонопольный комитет.

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Что такое эквайринг

Антимонопольный комитет в своем пресс-релизе рассказал, что осуществлять безналичные расчеты за товары потребителям позволяет услуга эквайринг, а так же обо всех тонкостях этой процедуры.

Как происходит процесс

При оплате покупателем стоимости товара с использованием электронных платежных средств торговец предоставляет ему такую возможность путем осуществления оплаты через платежные терминалы, подключенные к платежной системе.

Тонкости сотрудничества торговцев с банками

Торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайера.

Условиями договора между банком-эквайером и торговцем предусмотрена уплата последнее услуги эквайринга.

В свою очередь, банки-эквайры оплачивают банкам-эмитентам (выпускают платежные карточки) межбанковском комиссию – интерчейндж, размер которой устанавливается международными платежными системами (для всех банков одинаков, но различен для типа карты, вида деятельности торговца и так далее).

Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент.

Если банк-эмитент и банк-эквайер – один и тот же банк, при расчетах не проходит межбанковская операция, а поэтому не возникает оснований включать к тарифу по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчендж.

В течение 2018 – 2020 лет услуги эквайринга предоставляли около 30 банков, то есть отечественный рынок есть потенциально конкурентным.