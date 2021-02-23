На заседании Антикризисного энергетического штаба 23 февраля утвердили план действий по реализации Меморандума в сфере поставок теплоэнергии и горячей воды. А Денис Шмыгаль дал компетентным органам ряд поручений.

Заседание штаба прошло под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Детали заседания Антикризисного энергетического штаба

Во время него утвердили план действий по реализации Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды. Документ подписали 9 февраля 2021 года.

По словам Шмыгаля, для стабильной работы предприятий теплоснабжения необходимо определить суммы их задолженности перед операторами газораспределительных систем и определить правильные пути их покрытия.

Стоит рассмотреть возможность введения годового продукта стоимости газа для ТКЭ и для граждан или другого эффективного механизма. Для этого нужно, чтобы профильные рабочие группы разработали правильные решения,

– заявил премьер.

Поручение Шмыгаля

По итогам заседания премьер-министр дал поручение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, совместно с "Нафтогазом" верифицировать все долги теплоснабжающих предприятий.

В то же время Антикризисный энергетический штаб должен определить механизмы погашения задолженности и вместе с Министерством финансов найти источники для их финансирования.

Юрий Витренко должен организовать профильные совещания по решению отдельных вопросов, которые возникли в работе энергетической отрасли.

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О чем говорится в меморандуме

По информации "Нафтогаза", он фиксирует такие договоренности: