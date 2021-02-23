Антикризисный энергетический штаб утвердил план в сфере поставок теплоэнергии и горячей воды
На заседании Антикризисного энергетического штаба 23 февраля утвердили план действий по реализации Меморандума в сфере поставок теплоэнергии и горячей воды. А Денис Шмыгаль дал компетентным органам ряд поручений.
Источник:Кабинет Министров
Заседание штаба прошло под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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Детали заседания Антикризисного энергетического штаба
Во время него утвердили план действий по реализации Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды. Документ подписали 9 февраля 2021 года.
По словам Шмыгаля, для стабильной работы предприятий теплоснабжения необходимо определить суммы их задолженности перед операторами газораспределительных систем и определить правильные пути их покрытия.
Стоит рассмотреть возможность введения годового продукта стоимости газа для ТКЭ и для граждан или другого эффективного механизма. Для этого нужно, чтобы профильные рабочие группы разработали правильные решения,
– заявил премьер.
Поручение Шмыгаля
По итогам заседания премьер-министр дал поручение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, совместно с "Нафтогазом" верифицировать все долги теплоснабжающих предприятий.
В то же время Антикризисный энергетический штаб должен определить механизмы погашения задолженности и вместе с Министерством финансов найти источники для их финансирования.
Юрий Витренко должен организовать профильные совещания по решению отдельных вопросов, которые возникли в работе энергетической отрасли.
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О чем говорится в меморандуме
По информации "Нафтогаза", он фиксирует такие договоренности:
- до 30 сентября 2021 года "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф;
- до 1 мая 2021 года Кабинет Министров, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины определят источники компенсации для предприятий теплоснабжения разницы между ценами природного газа, определенными в течение октября 2020 – апреля 2021, и ценой природного газа, учтенной в тарифах на услуги теплоснабжения для населения , по которым за время отопительного сезона 2020 – 2021 года фактически начисляется плата населению;
- до 1 октября 2021 года государственные органы Украины обеспечат принятие необходимых нормативно-правовых актов для реализации этого решения;
- источником финансирования не могут быть местные бюджеты.
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