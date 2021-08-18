Северный апелляционный хозяйственный суд признал аргументы АМКУ весомыми и отменил решение предыдущей инстанции.

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Антимонопольный комитет выиграл суд у Пинчука

Согласно решению суда, на "Интерпайп Украина" и других нарушителей наложены штрафы.

16 августа "Интерпайп" сообщил АМКУ об уплате штрафа в сумме 69 331 383 гривны. Соответствующее платежное поручение поступило в адрес регулятора.

Детали решения АМКУ относительно компании Пинчука

Комитет установил, что в 2018 году компании "Интерпайп Украина", "Ретек", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром", имея общие интересы, договорились имитировать конкуренцию в ходе торгов.

Их заказчиком были филиалы Укрзализныци. Общая ожидаемая стоимость по 42 процедурам закупок запчастей к подвижному составу составляла почти 700 миллионов гривен.

Победителем во всех процедурах в результате стало общество "Интерпайп Украина".

Проанализировав собранные доказательства Комитет доказал сговор компаний и наложил на них штраф на общую сумму более 71 миллиона гривен.

Участники сговора не согласились с этим решением АМКУ и обжаловали его в суде. Однако им все же придется понести ответственность за антиконкурентные согласованные действия.

Справка. Участие в сговорах на торгах, согласно законодательству, приводит к лишению нарушителей права участия в публичных закупках на 3 года.