АМКУ разрешил "Дженерал Комерс" купить завод "Большевик"

Антимонопольный комитет все-таки разрешил "Дженерал Комерс "приобрести первый киевский машиностроительный завод "Большевик". В то же время регулятор еще должен проверить факты относительно возможных неконкурентных действий участников аукциона.

АМКУ предоставил соответствующее разрешение после рассмотрения повторного заявления. Антимонопольный комитет признал победителем аукциона "Дженерал Комерс".

Важно Баланс измены и победы: что не так с продажей "Большевика"

Как объяснили в АМКУ, первое заявление "Дженерал Комерс" оставили без рассмотрения, поскольку в ее материалах не хватало всей необходимой информации, в частности по финансовому обеспечению сделки.

Общество, устранив недостатки указанные комитетом, подало повторное заявление в конце ноября этого года,

– объяснили в АМКУ.

"Дженерал Комерс" связана с группой UFuture бизнесмена Василия Хмельницкого.

В регуляторе добавили, что это не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и не запрещено украинским законодательством. В то же время в АМКУ напомнили, что продолжают исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже "Большевика". Комитет проверяет факты относительно возможных неконкурентных действий участников аукциона.

Продажа "Большевика": что об этом известно

Завод "Большевик" продали на онлайн-аукционе по приватизации за более 1,4 миллиарда гривен. Это крупнейший объект за 15 лет, который Украина продала на аукционе.

Победителем стало ООО "Дженерал Комерс". Средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" 7 декабря поступили в бюджет.

Впоследствии бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что он является соинвестором покупки завода. Он анонсировал появление на месте "Большевика" инновационной инфраструктуры с миллиардными инвестициями.

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