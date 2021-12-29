АМКУ предоставил соответствующее разрешение после рассмотрения повторного заявления. Антимонопольный комитет признал победителем аукциона "Дженерал Комерс".
Важно Баланс измены и победы: что не так с продажей "Большевика"
Как объяснили в АМКУ, первое заявление "Дженерал Комерс" оставили без рассмотрения, поскольку в ее материалах не хватало всей необходимой информации, в частности по финансовому обеспечению сделки.
Общество, устранив недостатки указанные комитетом, подало повторное заявление в конце ноября этого года,
– объяснили в АМКУ.
В регуляторе добавили, что это не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и не запрещено украинским законодательством. В то же время в АМКУ напомнили, что продолжают исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже "Большевика". Комитет проверяет факты относительно возможных неконкурентных действий участников аукциона.
Продажа "Большевика": что об этом известно
- Завод "Большевик" продали на онлайн-аукционе по приватизации за более 1,4 миллиарда гривен. Это крупнейший объект за 15 лет, который Украина продала на аукционе.
- Победителем стало ООО "Дженерал Комерс". Средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" 7 декабря поступили в бюджет.
- Впоследствии бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что он является соинвестором покупки завода. Он анонсировал появление на месте "Большевика" инновационной инфраструктуры с миллиардными инвестициями.
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