В АМКУ отметили, что еще 30 декабря на официальном сайте Group DF сообщили, что все активы Ukrainian Chemical Products (ранее "Крымский титан") были проданы компании "Русский титан". Также эту новость опубликовал ряд СМИ.

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У АМКУ нет никаких заявлений о приобретении активов

В АМКУ, между тем, никаких заявлений о приобретении этих активов не поступало ни от каких субъектов хозяйствования. Комитет, согласно закону, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.

Говорится и о контроле за концентрациями и согласованными действиями субъектов хозяйствования. Поэтому причиной для этой проверки стала именно информация из СМИ.

Концентрация, требующая разрешения Комитета, запрещается до предоставления разрешения на ее осуществление. Комитет по собственной инициативе начал исследование по факту приобретения контроля над активами частного акционерного общества Ukrainian Chemical Products,

– объяснили в АМКУ.

Поэтому сейчас в АМКУ устанавливают, является ли такое приобретение активов концентрацией, и нуждалась ли такая концентрация разрешения Комитета и вообще было ли нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Обратите внимание! Если факт нарушения установят, то на нового владельца активов, будут ждать штрафные санкции – до 5% дохода за год, что будет предшествовать наложению штрафа.

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Что известно о Ukrainian Chemical Products

Мощности частного акционерного общества расположены в городе Армянск.

Предприятие производит титановую продукцию.

Конечным бенефициарным собственником (контролером) общества является Дмитрий Фирташ.

В конце 2021 года в Group DF сообщили, что по соглашению все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в собственность покупателя.

В Group DF объяснили, что из-за политических обстоятельств этот актив потерял экономическую привлекательность.

Смотрите видео о Дмитрии Фирташе:

Текст публикации АМКУ:

30 декабря 2021 года на официальном сайте Group DF и ряда отечественных средств массовой информации была распространена новость о продаже всех активов частного акционерного общества Ukrainian Chemical Products (город Киев) (ранее – "Крымский Титан") российской компании "Общество с ограниченной ответственностью "РУССКИЙ ТИТАН" (город Петрозаводск, Республика Карелия).

Комитет по собственной инициативе начал исследование по факту приобретения контроля над активами частного акционерного общества Ukrainian Chemical Products. В частности, устанавливается, является ли приобретение активов концентрацией, нуждалась ли такая концентрация разрешения АМКУ и являются ли такие действия нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

В случае установления фактов нарушения, на нового владельца активов частного акционерного общества Ukrainian Chemical Products ждет ответственность в виде штрафных санкций (до 5% дохода (выручки) за год, что будет предшествовать наложению штрафа).