АМКУ оштрафовал сети АЗС Коломойского на 4,7 миллиарда гривен
Антимонопольный комитет оштрафовал сети АЗС, которые входят в группу "Приват" Игоря Коломойского, на 4,7 миллиарда гривен. Их обвиняют в "антиконкурентном согласовании действий при установлении цен на нефтепродукты в 2016 году".
Источник:АМКУ
АМКУ признал действия нескольких компаний и более 150 операторов АЗС по установлению цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями. Такое решение комитет принял на заседании 30 марта 2021 года.
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Штраф наложили на такие компании
- ВТФ "Авиас";
- Торговый дом "Авиас";
- "Пром Гарант Плюс";
- "Альянс Эволюшн";
- "Укртатнафта";
- 169 операторов АЗС, в частности "Укрнафту".
Что Антимонопольный комитет узнал
Согласно результатам расследования, в Украине действовала система безналичных расчетов скретч-картами и топливными картами "Авиас". К ней были привлечены примерно 1 625 автозаправочных станций под разными брендами во всех регионах. Проект занимал 25% от всех АЗС страны.
Во всей сети продавали бензин и дизельное топливо марки Keropur ENERGY (эксклюзивная марка "Укртатнафты"), в сети одновременно устанавливали одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона,
– рассказали в АМКУ.
Детальное планирование и координацию действий сети осуществляли из "Центра", расположенного в Днепре.
Кроме того, комитет выявил значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи. А также установил, что лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера, часто сменяли друг друга и работали одновременно в нескольких организациях-участниках проекта.
Комитет выяснил, что операторы АЗС, в том числе и "Укрнафта", закупали у "Укртатнафты" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичные импортные.
"Такое согласованное поведение участников проекта "Авиас" нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке", – убеждены в комитете.
Из-за этого за указанные нарушения на нарушителей наложили штрафы в общем размере 4,7 миллиарда гривен.
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Что известно об "Укрнафте"?Это крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает более 86% нефти в государстве. Контрольным пакетом акций владеет "Нафтогаз" (50%+1 акция), однако еще 42% принадлежит структурам Коломойского.
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