Антимонопольный комитет оштрафовал сети АЗС, которые входят в группу "Приват" Игоря Коломойского, на 4,7 миллиарда гривен. Их обвиняют в "антиконкурентном согласовании действий при установлении цен на нефтепродукты в 2016 году".

АМКУ признал действия нескольких компаний и более 150 операторов АЗС по установлению цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями. Такое решение комитет принял на заседании 30 марта 2021 года.

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Штраф наложили на такие компании

ВТФ "Авиас";

Торговый дом "Авиас";

"Пром Гарант Плюс";

"Альянс Эволюшн";

"Укртатнафта";

169 операторов АЗС, в частности "Укрнафту".

Что Антимонопольный комитет узнал

Согласно результатам расследования, в Украине действовала система безналичных расчетов скретч-картами и топливными картами "Авиас". К ней были привлечены примерно 1 625 автозаправочных станций под разными брендами во всех регионах. Проект занимал 25% от всех АЗС страны.

Во всей сети продавали бензин и дизельное топливо марки Keropur ENERGY (эксклюзивная марка "Укртатнафты"), в сети одновременно устанавливали одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона,

– рассказали в АМКУ.

Детальное планирование и координацию действий сети осуществляли из "Центра", расположенного в Днепре.

Кроме того, комитет выявил значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи. А также установил, что лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера, часто сменяли друг друга и работали одновременно в нескольких организациях-участниках проекта.

Комитет выяснил, что операторы АЗС, в том числе и "Укрнафта", закупали у "Укртатнафты" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичные импортные.

"Такое согласованное поведение участников проекта "Авиас" нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке", – убеждены в комитете.

Из-за этого за указанные нарушения на нарушителей наложили штрафы в общем размере 4,7 миллиарда гривен.

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