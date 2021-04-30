Размер штрафа
Общая сумма штрафа, которую принял АМКУ, составляет 775 483 270 гривен. Всего оштрафовано 7 компаний, среди которых больше всего заплатит ПАО "Центрэнерго" – 205 837 530 гривен.
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Каждая энергетическая компания, против которой велось расследование, заплатит следующую сумму:
- ПАО "Центрэнерго" – 205 837 530 гривен,
- АО "ДТЭК Западэнерго" – 172 969 760 гривен,
- ООО "ДТЭК Трейдинг" – 163 448 330 гривен,
- АО "ДТЭК Днепроэнерго" – 125 473 390 гривен,
- ООО "ДТЭК Востокэнерго" – 91 050 330 гривен,
- ЧАО "Черкасское химволокно" – 14 417 450 гривен,
- ГП "Держвуглепостач" – 2 286 480 гривен.
Расследование АМКУ
В ходе расследования АМКУ установил, что Министерство энергетики рекомендовало государственным предприятиям повысить предельный уровень цены одной угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ до соответствующего уровня. В структуре отметили и то, что данные действия со стороны министерства подтверждаются протоколами совещаний по вопросам определения предельной цены на уголь.
Некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Министерства энергетики и угольной промышленности синхронно повышали цены в 2016 – 2019 годах,
– рассказывают в АМКУ.
Регулятор отметил и то, что Минэнергоугля не имело полномочий рекомендовать уровень предельных цен. Ведь в Украине продажу энергетического угля осуществляется на рыночных условиях.
Именно поэтому АМКУ принял решение, которым признано нарушение Министерства, что заключалось в создании условий участникам рынка энергетического угля для совершения антиконкурентных согласованных действий.
Ответ компании ДТЭК на обвинения
Одна из оштрафованных компаний дала ответ и заявила, что считает решение Антимонопольного комитета безосновательным, необъективным и предвзятым, как сообщает "Экономическая правда".
Комитет формализовано подошел к рассмотрению дела, не исследовал ситуацию на рынке и условий ценообразования, не предоставил возможности компании в полной мере выразить позицию и проигнорировал ряд важных аргументов,
– говорится в сообщении ДТЭК.
Более того, в пресс-службе компании ДТЭК заявили, что будут отстаивать свои права и интересы в суде.