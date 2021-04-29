Во сколько обойдется США "Американский семейный план" Джо Байдена
28 мая 2021 года президент США Джо Байден, во время своего выступления в Конгрессе, представил план поддержки американских семей стоимостью почти в 2 триллиона долларов. Финансироваться расходы будут путем поднятия налога для более состоятельного населения.
Источник:Forbes
"Американский семейный план" Байдена
Со слов Байдена в Конгрессе, общие федеральные расходы в рамках "Американского семейного плана" достигнут 1 триллиона долларов в течение 10 лет. Еще 0,8 миллиарда долларов составят налоговые вычеты и льготы. В общем, план поддержки американских семей обойдется США в 1,8 триллиона долларов.
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Деньги Байден предлагает распределить следующим образом:
- 225 миллиардов долларов – пойдет на финансирование детских садиков и других учреждений для ухода за детьми, чтобы помочь женщинам быстрее вернуться к работе после родов.
- 225 миллиардов долларов – выделят на 10 летнюю программу оплачиваемых отпусков по семейным и медицинским обстоятельствам. По этой программе работники смогут взять 12 недель отпуска, во время которого им будут платить как минимум две трети их зарплаты. Однако, отмечается, что не более 4 тысячи долларов в месяц.
- 511 миллиардов долларов – отдадут для сферы образования. Среди них 200 миллиардов долларов пойдут на бесплатные детские сады и еще 109 миллиардов долларов – на два бесплатных годы учебы в общественных колледжах для всех американцев (программа будет касаться и иммигрантов).
- 39 миллиардов долларов – субсидирование двух лет обучения в четырехлетних колледжах (университетах), в которых традиционно учатся темнокожие студенты, для студентов из семей, зарабатывающих меньше, чем 125 тысяч долларов в год.
- 45 миллиардов долларов – будет выделено на финансирование бесплатного питания для детей в бедных районах.
Как будет финансироваться программа:
1. Повышение налога для богатых
Напомним, что Байден планирует повысить ставку корпоративного дохода впервые с 1993 года. Последний раз в США повышали налог еще при каденции Билла Клинтона. Предполагается, что ставка составит 28%, сейчас этот налог составляет 21%. Однако, это будет распространяться только на тех, кто зарабатывает более 400 тысяч долларов в год.
Вследствие повышения налога предполагается, что максимальная ставка подоходного налога будет повышена с 37% до 39,6%. Налог для тех кто зарабатывает более 1 миллион в год, вырастет максимальная ставка на прирост капитала и дивиденды – с 20% до 39,6%.
С учетом налога на зарплату и инвестиции (каждый по 3,8%) максимальные ставки на прирост капитала и зарплату составят 43,4% по сравнению с текущей ставкой 23,8%.
2. Расширение налоговой службы
Предполагается, что в результате расширения налоговой службы, в том числе удвоение численности сотрудников за десять лет и дополнительных требований к банкам. Как результат, прогнозируется, что бюджет США получит дополнительных 700 миллиардов долларов.
Другие экономические инициативы Байдена
Напомним, что это третья масштабная экономическая инициатива Джо Байдена с прихода политика на пост президента США. В марте 2021 года Конгресс одобрил предложенный им пакет поддержки экономики и американцев стоимостью 1,9 миллиарда долларов.
В начале апреля 2021 года президентом США был предложен еще один экономический план на 8 лет стоимостью 2,3 триллиона долларов. План предусматривает сосредоточение помощи на социальных инициативах и инфраструктурных проектах.
В частности, 2,3 триллиона долларов будут распределены следующим образом:
- 621 миллиард долларов на модернизацию транспортной инфраструктуры.
- 400 миллиардов долларов на поддержку пожилых людей и инвалидов.
- 300 миллиардов долларов на поддержку промышленного сектора.
- 213 миллиардов долларов на ремонт и строительство доступного жилья.
- 100 миллиардов долларов в развитие сетей широкополосной связи.
Как уже отреагировал фондовый рынок на апрельский экономический план:
- Индекс S & P 500 упал на 1% в начале дня, что стало самым резким падением за последний месяц.
- Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,94%.
- Индекс Nasdaq Composite упал на 0,94%.
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