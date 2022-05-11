Американский бензин уже на украинских АЗС – Свириденко о доставке топлива и цене на него

В 2021 году Украина потребляла 11,7 миллиона тонн горючего, из которого импортировала 9,6 миллиона тонн. Однако сейчас у нас изменяются логистические пути.

Логистика становится более сложной и комбинированной. Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко в эфире национального марафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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Горючее из каких государств получит Украина

По ее словам, в Украине должно появиться горючее с нефтеперерабатывающих заводов:

американских;

немецких;

скандинавских;

балтийских и т.д.

Свириденко отметила, что ресурс есть. Поэтому пытаются сделать все необходимое для того, чтобы доставить горючее вовремя.

Американский бензин уже появился на украинских АЗС. Это произошло 2 дня назад,

– подчеркнула министр.

Станет ли топливо дороже

Свириденко объяснила, что сейчас цену регулирует государство по формуле. Отходить от этой практики намерений пока нет. "Поэтому будем стараться, чтобы ресурс был доступен для всех украинцев, которые в этом нуждаются", – добавила она.

Пока частные украинские операторы работают по специальным контрактам, но их задача – заключать долгосрочные контракты для обеспечения топливным ресурсом.

"Не исключаю, что государство будет выходить из закупки большого объема с помощью досрочного контракта, чтобы в дальнейшем обеспечить себя от дефицита", – отметила Свириденко.

Какие потребности у Украины

Новая средняя стоимость горючего : цены на бензин повысили на 1,64 гривны до 31,19 гривны за литр; цены на дизельное горючее повысили на 1,97 гривны до 35,63 гривны за литр.

Ежемесячно, как пояснила министр, Украина требует примерно 100 тысяч тонн бензина, 250 тысяч тонн дизеля и примерно 70 тысяч тонн сжиженного газа. В настоящее время участники рынка уже законтрактовали 72 тысячи тонн бензина и почти 253 тысячи тонн дизеля.

Состоялась встреча в Варшаве со всеми участниками рынка Польши, представителями энергетики Румынии, о том, что Украина будет увеличивать транзит через Польшу до 250 тысяч тонн в месяц.

"То есть будем стараться как можно быстрее решить дефицит горючего, который сложился ситуативно, временно на рынке Украины", – добавила она.

В Украине – дефицит топлива

Из-за войны в нашем государстве возник дефицит горючего. Сложности добавили и атаки оккупантов на наши нефтеперерабатывающие заводы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что такая ситуация – естественная во время войны. Однако уже скоро она наладится.

Для того, чтобы не было недостатка топлива, правительство расширяет географию его получения. Будут поставлять топливо в частности из Персидского залива, Азербайджана и Ближнего Востока.

Кроме того, в Офисе Президента сообщили о создании стратегического запаса горючего на несколько месяцев вперед.

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