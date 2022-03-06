American Express приостанавливает работу в России и Белоруссии: будут проблемы с картами

Американская финансовая компания American Express приостанавливает работу на территории России и Белоруссии. Об этом стало известно 6 марта.

В Нью-Йоркском управлении компании сообщили, что теперь у жителей этих стран будут проблемы с картами American Express. В заявлении отметили, что это решение было принято на фоне неоправданной атаки России на народ Украины.

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Следует отметить, что ранее компания прекратила отношения с банками в России, пострадавшими от санкций США и международного правительства. Однако на этот раз ограничения более жесткие:

глобальные карты American Express больше не будут работать у продавцов или банкоматов в России;

карты, выпущенные российскими банками локально в России, больше не будут работать вне страны в глобальной сети American Express;

это же распространяется на все бизнес-сделки в Беларуси.

В публикации компании отметили, что в предыдущие недели делали все, чтобы поддерживать коллег и клиентов в этих странах. Поэтому продолжат это делать, но как именно – не написали.

Одной из ценностей нашей компании – "делать то, что правильно". Этот принцип руководил нами на протяжении всего этого тяжелого кризиса и будет продолжать это делать,

– акцентировали в American Express.

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