Государственная служба статистики обнародовала данные о доле продажи продовольственных товаров предприятиями розничной торговли. За 2020 год было продано продовольственных товаров на 14,1% больше, чем в 2019 году.

Что больше всего покупали в 2020 Как сообщает Госстат всего было продано продовольственных товаров на 384,1 миллиарда гривен. Чаще всего украинцы брали в свою продуктовую корзину молочные продукты, расходы на которые составляют 11% от всей суммы. Читайте также Инфляция ускорилась: какие продукты подорожали, в какие подешевели На какие продукты потратили больше всего украинцы в 2020 Молочные продукты – 44,3 миллиарда гривен (11%).

Свежие овощи и фрукты – 31,4 миллиарда гривен (8,2%).

Мясные продукты – 26,7 миллиарда гривен (7,0%). Другие траты Однако, больше всего украинцы потратили на алкогольные напитки – 15,6% от всей суммы, или 59,8 миллиарда гривен.

На табачные изделия украинцы 2020 года потратили 30,8 миллиарда гривен, что составляет 8,0%, от розничного оборота.