Алкоголь и молочные изделия: что больше всего покупали украинцы в 2020
Государственная служба статистики обнародовала данные о доле продажи продовольственных товаров предприятиями розничной торговли. За 2020 год было продано продовольственных товаров на 14,1% больше, чем в 2019 году.
Источник:Государственная служба статистики
Что больше всего покупали в 2020
Как сообщает Госстат всего было продано продовольственных товаров на 384,1 миллиарда гривен. Чаще всего украинцы брали в свою продуктовую корзину молочные продукты, расходы на которые составляют 11% от всей суммы.
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На какие продукты потратили больше всего украинцы в 2020
- Молочные продукты – 44,3 миллиарда гривен (11%).
- Свежие овощи и фрукты – 31,4 миллиарда гривен (8,2%).
- Мясные продукты – 26,7 миллиарда гривен (7,0%).
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