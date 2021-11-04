Однако размер алиментов напрямую зависит от прожиточного минимума, который закладывается в бюджет. Дело в том, что они не могут быть меньше 50% от прожиточного минимума. Также на размер алиментов влияет и возраст ребенка. Обо всех нюансах и динамике роста в 2022 году, рассказываем дальше.

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Размер алиментов в 2022 году

Размер алиментов в Украине вырастет еще в декабре этого года, согласно последнему повышению прожиточного с 1 декабря до 2 393 гривны, что предусмотрено бюджетом-2021. Так что с последнего месяца этого года на детей до 6 лет нужно будет платить минимум 1 050 гривен, а от 6 до 18 лет – 1 309 гривен.

Следует отметить, что размер алиментов гарантирован и рекомендован и зависит от дохода отца или матери, уплачивающих выплаты. Также закон устанавливает не только минимальный размер алиментов, но и максимальный. Он составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

Так что с 1 декабря максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет будет составлять – 21 тысячу гривен, а от 6 до 18 лет – 26,18 тысячи гривен.

*желтым цветом обозначен гарантированный (минимальный) размер алиментов;

*зеленым – рекомендованный.

Гарантированный размер алиментов на одного ребенка, то есть минимальный размер, уплачиваемый отцом или матерью в случае, если у них низкие доходы. Он составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего его возрасту.

Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка – размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, устанавливаемого судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.

Напомним , что последний раз размер алиментов в этом году повышался 1 июля. Поэтому сейчас рекомендован размер выплат на детей до 6 лет – 2013 гривен, а с 6 до 18 – 2510 гривен. Подробнее об этом, читайте здесь.

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Максимальная сумма алиментов

На ребенка до 6 лет

с 1 декабря 2021 года – 21 000 гривен,

с 1 июля 2022 года – 22 010 гривен,

с 1 декабря 2022 года – 22 720 гривен.

На ребенка от 6 лет до 18 лет

с 1 декабря 2021 года – 26 180 гривен,

с 1 июля 2022 года – 27 440 гривны,

с 1 декабря 2022 года – 28 330 гривен.

Следует знать! Если родитель, платящий алименты, просрочил оплату, он обязан выплатить сумму задолженности за все время с учетом индекса инфляции, а также 3% годовых от суммы долга.

Можно ли рассчитывать на алименты после 18 лет

Если ребенок после 18 лет продолжает обучение, то отец или мать, не проживающие с ним, должны продолжать платить алименты, пока длится обучение, но не дольше, чем до 23 лет.

Как рассчитывается размер алиментов

При расчете размеров алиментов играет роль: возраст ребенка, количество детей и уже упомянутый выше размер дохода отца или матери, уплачивающих выплаты.

В Украине установлен не только минимальный размер алиментов, но и максимальный / Фото архив 24 канала

Учитывая фактор количества детей, имеем следующую схему расчета:

на одного ребенка – 1/4 от дохода;

на двоих детей – 1/3 от дохода;

– на троих и более детей – 1/2 от дохода.

В суде учитывают следующие факторы:

Состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов.

Наличие у плательщика других детей и нетрудоспособных родственников.

Права собственности плательщика (недвижимость, автомобиль и так далее).

Расходы и доходы плательщика.

Полезно! Проверить являетесь ли вы должник можно в Реестре должников по алиментам, воспользовавшись сервисом Опендатабот .

Наказание за неуплату алиментов

За неуплату алиментов в Украине предусмотрена:

гражданская,

административная (общественно полезные работы, ограничения в праве выезда за границу, управлении автомобилем, пользование оружием и охота),

уголовная ответственность (общественные работы, домашний арест и ограничение свободы до 2 лет).

Ограничение выезда за границу

Законом предусмотрен запрет на право выезда за границу для отца или матери, не уплачивающей алименты более 6 месяцев. Предполагается, что запрет будет снят только при полном погашении задолженности.

Ограничение в управлении автомобилем

Следует отметить, что ограничения распространяются на любые механические транспортные средства. Итак, если вы задолжали выплаты перед ребенком, то не сможете управлять, например, мотоциклом или автомобилем. Однако есть несколько исключений .

Если ваше транспортное средство – основной источник дохода, ведь в таком случае вы не сможете погасить задолженность. Вы имеете инвалидность I или II группы, или же помогаете такому лицу. Проходите военную службу. Имеете рассрочку или отсрочку уплаты задолженности по алиментам.

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В Украине почти 700 тысяч неполных семей / Pixabay

Обратите внимание! Что в Украине предусмотрено не только наказание за неуплату алиментов, но и надзор за целевым их использованием. Если инспекции определят, что мать или отец, проживающие с ребенком, на которого начисляются алименты, тратит деньги не на ребенка, а в других целях, такую ​​семью лишат алиментов.

Сколько в Украине неполных семей

Согласно аналитике Госстата за 2021 год в Украине 679,4 тысячи семей , где дети не имеют одного из родителей. Это 17,5% количества полных семей в стране.