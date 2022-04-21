Акции Netflix мгновенно обрушились на 35%: в чем причина

Рыночная капитализация стриминговой компании Netflix сократилась на 60 миллиардов долларов, когда акции компании обвалились на 35% после отчета.

Впервые за 10 лет Netflix отчитался об оттоке подписчиков. За первый квартал 2022 года сервис потерял 200 тысяч зрителей, а в этом квартале может потерять еще 2 миллиона подписчиков.

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Эта новость всколыхнула весь рынок стриминговых сервисов:

Акции Netflix обвалились на 35% за день и на закрытии рынка стоили 226 долларов за штуку, сообщает Finance! Yahoo.

Акции Disney, Paramount и Warner Bros Discovery тоже потеряли в цене.

Почему Netflix теряет клиентов

Этому много причин. Во-первых, Netflix покинул российский рынок в результате войны в Украине, а это минус 700 тысяч клиентов для компании.

Во-вторых, многие подписчики перешли к конкурентам Netflix. Чтобы вернуть их, компания пообещала улучшить качество телесериалов и фильмов.

Netflix должен создавать гораздо больше телесериалов и фильмов, которые обязательно нужно смотреть и которые становятся постоянными франшизами,

– сказал Рич Гринфилд, аналитик LightShed Partners.

Компания планирует бороться с подписчиками, которые делятся своими аккаунтами с другими людьми. Таких около 100 миллионов. А также в течение 1 – 2 лет могут запустить более дешевую версию подписки на сервис, но там зрителям придется смотреть рекламу.

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