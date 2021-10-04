Акции NASDAQ упали из-за сбоев в работе соцсетей

Акции NASDAQ упали более чем на 2,3%. Все из-за масштабного сбоя в работе ведущих соцсетей.

Об обвале акций свидетельствуют данные торгов. Сейчас в мире есть значительные перебои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Поэтому и акции ведущих американских IT-компаний тоже падают.

Важно Онлайн-апокалипсис: не работает еще и TikTok, а также Netflix, Twitter и Google

Речь идет об акциях Amazon, Facebook, Moderna.



Акции падают / Скриншот с сайта

Речь идет также об акциях Amazon, Facebook, Moderna. Microsoft, NVIDIA, Alphabet A.



Акции компаний теряют в цене

Соцсети не работают: что известно

Вечером 4 октября пользователи сети начали жаловаться на работу ведущих соцсетей. Facebook и Instagram перестали работать. Проблемы возникли и в работе мессенджера WhatsApp.

Пользователи не могли воспользоваться ни мобильными приложениями, ни веб-сайтами.

На официальной странице Facebook извинились. Проблемы выясняют.

Затем сбои появились у ряда других платформ: Netflix, Steam, PlayStation, Twitter, Google, Amazon и TikTok.

Пока неизвестны причины сбоя. Также пока не прогнозируют, когда соцсети заработают снова.