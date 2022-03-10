Акции компании Абрамовича обвалились после санкций

Акции компании Evraz, контролируемой олигархом Абрамовичем, упали на лондонской бирже 10 марта. Это произошло после того, как Великобритания ввела новые санкции против России.

Акции компании Evraz обрушились

В четверг 10 марта 2022 года Великобритания наложила санкции на Абрамовича и еще 6 российских олигархов. В результате этого акции компании Evraz упали на 14% на торгах.

Что этому предшествовало Роман Абрамович и шесть российских олигархов попали под санкции Британии

Примечательно, что еще 9 марта компания пыталась успокоить инвесторов по поводу возможных санкций. В Evraz заявили, что "не считают себя юридическим лицом, принадлежащим или действующим от имени или по указанию каких-либо лиц, связанных с Россией и, таким образом, не подпадает под действие такого законодательства".

Санкции в отношении компании Evraz

Напомним, ранее Абрамович не попадал ни под ограничения в США, ни ЕС. Сейчас его обвинили в причастности к "дестабилизации Украины и подрыву и угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины через Evraz".

Также Правительство Соединенного Королевства заявило, что компания Evraz потенциально участвовала в "поставках стали для российских военных, которая могла использоваться в производстве танков".

Что нужно знать о компании Evraz Evraz – лондонская металлургическая компания, контролируемая Абрамовичем. В феврале Абрамович взял под прямой контроль свою долю в 28,6% Evraz, которую он владел ранее через Greenleas International Holdings, компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

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