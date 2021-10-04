Акции IT-компаний США падают: час простоя обходится экономике мира в 160 миллионов долларов

Акции ведущих американских IT-компаний стремительно падают на фоне сообщений о массовых сбоях. Мировая экономика уже понесла убытки на миллионы долларов.

Об этом сообщает организация NetBlock. Она осуществляет мониторинг кибербезопасности и управления интернетом. Там уже оценили последствия сбоев, произошедших 4 октября.

Обратите внимание Онлайн-апокалипсис: не работает еще и TikTok, а также Netflix, Twitter и Google

Глобальный сбой и мировая экономика

В NetBlock, в частности, оценивают экономическое влияние интернет-сбоев, отключения мобильных данных или ограничения программ с помощью показателей Всемирного банка, Международного союза электросвязи, Евростата и Бюро переписи населения США.

Так вот, согласно данным NetBlock, только один час проблем с Facebook, Instagram и WhatsApp обходится мировой экономике в 161 422 838 долларов. Поскольку соцсети и мессенджер "лежат" уже более 3 часов, убытки могут достигать почти 500 миллионов долларов.



Как глобальный сбой в сети влияет на экономику каждый час / Скриншот

Что происходит с акциями IT-компаний

Глобальный сбой, который затронул работу популярных соцсетей, мессенджеров и других сервисов, привел к падению акций ведущих IT-компаний мира. Интересно, что больше всего в результате этого пострадал Twitter.

Уровень падения акций по состоянию на 4 октября, 21:45

Источник: NASDAQ

Twitter – на 6,4%;

Facebook – на 5,7%;

Amazon – на 2,8%;

Apple – на 2,8%.

Alphabet – на 2,5%;

Netflix – на 2,3%;

Коротко о глобальнои сбое в интернете

Пользователи массово начали жаловаться на проблемы с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp примерно в 18:30 по украинскому времени. Впоследствии "лег" ряд других сервисов, в частности – Google, Amazon, Netflix, Steam и другие. Сообщалось и о сбое в работе TikTok. При этом СМИ сообщили, что в "Даркнете" продали личные данные около 1,5 миллиарда пользователей Facebook. Впрочем, пока эта информация еще нуждается в подтверждении.