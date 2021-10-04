Об этом сообщает организация NetBlock. Она осуществляет мониторинг кибербезопасности и управления интернетом. Там уже оценили последствия сбоев, произошедших 4 октября.

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Глобальный сбой и мировая экономика

В NetBlock, в частности, оценивают экономическое влияние интернет-сбоев, отключения мобильных данных или ограничения программ с помощью показателей Всемирного банка, Международного союза электросвязи, Евростата и Бюро переписи населения США.

Так вот, согласно данным NetBlock, только один час проблем с Facebook, Instagram и WhatsApp обходится мировой экономике в 161 422 838 долларов. Поскольку соцсети и мессенджер "лежат" уже более 3 часов, убытки могут достигать почти 500 миллионов долларов.



Как глобальный сбой в сети влияет на экономику каждый час / Скриншот

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