Об этом рассказал заместитель министра финансов Роман Ермолычев во время встречи между представителями профсоюзов и работодателей. Они обсуждали основные показатели госбюджета 2022 года.

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Основой для проекта сметы является бюджетная декларация

Замминистра отметил, что пока Минфин готовит проект госбюджета на 2022 год. Основой для этого документа является бюджетная декларация, которую одобрила Верховная Рада. Главная задача, которую ставит ведомство, – уменьшить дефицит госбюджета до 2024 года.

Основной приоритет – обороноспособность

Ермолычев отметил, что подготовка госбюджета-2022 осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса.

Одним из главных приоритетов – является обороноспособность страны, финансирование медицины и поднятие заработных плат медикам. Планируем на следующий год заложить по сводному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение,

– сказал замминистра финансов.

На образование планируют назначить около 7,2% ВВП: нужно обновить материально-техническую базу школ, организовать качественное питание учащихся.

Другие основные аспекты государственного бюджета-2022:

проблемы выплаты задолженности заработных плат работников угольной отрасли,

увеличение финансирования медицинской отрасли,

увеличение выплат заработных плат в сфере здравоохранения,

вопросы формирования механизма расчета заработной платы педагогам,

насущные проблемы Пенсионного фонда,

необходимость увеличения прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

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В Минфине говорили, что бюджет-2021 нуждается в коррекции

Отметим, что ранее в Минфине заявили, что государственный бюджет-2021 нуждается в коррекции. В частности, речь идет о финансировании субсидии на октябрь и ноябрь. Глава профильного ведомства Сергей Марченко заверил, что с учетом перевыполнения бюджета по доходам это не является проблемой.