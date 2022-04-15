В Украине 1 284 компании, работающие в аграрном и смежных секторах экономики, имеют связи со страной, напавшей на Украину, и страной, которая способствовала агрессии. Об этом говорится в исследовании Vkursi Zemli, эксклюзивно для 24 канала.
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Где врагам приглянулась земля в Украине
Из них только 94 агропроизводителя владеют или арендуют 192 164 гектара украинской земли. Больше всего связанных с врагами аграриев в Николаевской области. Только в этой области таких земель почти 64 тысяч гектаров. В тройку вошли Сумская и Запорожская области.
В то же время в Черкасской, Львовской и Закарпатской областях не обнаружили ни одного агропроизводителя, имеющего хоть какие-то связи страной-агрессором.
Интересы предпринимателей из Беларуси концентрируются в северо-западных и центральных регионах, тогда как компании со связями с Россией сосредоточены на северо-востоке и в южных регионах Украины,
– говорится в исследовании.
Какие компании связаны с врагом
В десятку компаний, имеющих доступ к украинской сельскохозяйственной земле и связанных с врагом, попали:
- ООО "Магистраль-Сервис";
- ООО "Зак-сервис";
- ООО "Хорол-Дон";
- ЧАО "Ассоциация "Пивденна";
- ООО "Птицекомплекс "Губин";
- ООО "Премо Групп";
- ООО "Агро Форсайт";
- ООО "Росагро";
- ФХ "Маяки";
- ООО "Грин-Ландия".
Только ООО "Магистраль-Сервис" в 2021 году получило более 37 миллионов гривен дохода. В то же время ООО "Зак-Сервис" получило около 28,5 миллиона гривен, а ООО "Хорол-Дон" – почти 12 миллионов гривен.
Что выращивают эти компании
Среди землепользователей лидируют производители зерновых и технических культур. Они суммарно используют 180 тысяч гектаров.
- Из них компании, связанные с Россией – 171 194 гектаров;
- с Беларусью – 9 456 гектаров.
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