В Украине 1 284 компании, работающие в аграрном и смежных секторах экономики, имеют связи со страной, напавшей на Украину, и страной, которая способствовала агрессии. Об этом говорится в исследовании Vkursi Zemli, эксклюзивно для 24 канала.

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Где врагам приглянулась земля в Украине

Из них только 94 агропроизводителя владеют или арендуют 192 164 гектара украинской земли. Больше всего связанных с врагами аграриев в Николаевской области. Только в этой области таких земель почти 64 тысяч гектаров. В тройку вошли Сумская и Запорожская области.

В то же время в Черкасской, Львовской и Закарпатской областях не обнаружили ни одного агропроизводителя, имеющего хоть какие-то связи страной-агрессором.

Интересы предпринимателей из Беларуси концентрируются в северо-западных и центральных регионах, тогда как компании со связями с Россией сосредоточены на северо-востоке и в южных регионах Украины,

– говорится в исследовании.

Какие компании связаны с врагом

В десятку компаний, имеющих доступ к украинской сельскохозяйственной земле и связанных с врагом, попали:

ООО "Магистраль-Сервис";

ООО "Зак-сервис";

ООО "Хорол-Дон";

ЧАО "Ассоциация "Пивденна";

ООО "Птицекомплекс "Губин";

ООО "Премо Групп";

ООО "Агро Форсайт";

ООО "Росагро";

ФХ "Маяки";

ООО "Грин-Ландия".

Только ООО "Магистраль-Сервис" в 2021 году получило более 37 миллионов гривен дохода. В то же время ООО "Зак-Сервис" получило около 28,5 миллиона гривен, а ООО "Хорол-Дон" – почти 12 миллионов гривен.

Что выращивают эти компании

Среди землепользователей лидируют производители зерновых и технических культур. Они суммарно используют 180 тысяч гектаров.

Из них компании, связанные с Россией – 171 194 гектаров;

с Беларусью – 9 456 гектаров.

Обратите внимание! Команда Vkursi Zemli анализировала только открытые данные. Поэтому на самом деле связанные с враждебными странами компании и лица могут иметь в своем распоряжении еще больше украинской земли и получать с нее прибыль.

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