Агентство Fitch убеждено, что России не избежать дефолта

Россия с каждым днем ощущает удары по своей экономике из-за нападения на Украину. Теперь ей прогнозируют дефолт.

Рейтинговое агентство Fitch обвалило кредитный рейтинг России с В до С. Это означает преддефолтное состояние.

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Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о том, что суверенный дефолт неизбежен,

– говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что дальнейшее ужесточение санкций и ограничение торговли энергоносителями увеличивают вероятность политического ответа России. Она может избирательно не выплачивать суверенные долговые обязательства.

Есть и другой незначительный риск. Fitch подразумевает установку технических барьеров для обслуживания долга. Это может быть из-за прямой блокировки перевода средств, или через системы клиринга.

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