Агентство Fitch резко ухудшило прогноз относительно роста украинской экономики

Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2022 году на уровне 2,9%. Эксперты полагают, что инфляция в первой половине года будет высокой.

Международное агентство Fitch обнародовало обновленный прогноз относительно экономики Украины. В отчете ожидания касательно роста показателей резко ухудшились.

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Fitch ухудшило прогноз относительно роста экономики Украины

Прогноз касательно ВВП ухудшился на 1% по сравнению с обзором в августе 2021 года.

Это произошло из-за таких факторов:

замедление роста реальной заработной платы и частного потребления,

снижение внутреннего спроса из-за повышенного геополитического риска и высокой цены на газ.

Прогнозируется, что рост ВВП вырастет до 3,5% в 2023 году. Это соответствует тренду Украины.

Fitch также отмечает, что инфляция останется повышенной примерно на 10% в первой половине 2022 года. Это при условии дальнейшего повышения учетной ставки Нацбанка до 12%. Впоследствии инфляция немного упадет. В конце 2022 года она составит 7,9%, а на завершение 2023 – 5,3%.

Агентство прогнозирует и потерю Украиной международных резервов

В материалах Fitch прогнозирует, что международные резервы Украины в 2022 году сократятся на 6 миллиардов долларов. Кабмин не сможет выйти на рынки для размещения еврооблигаций.

Согласно прогнозу, уменьшение резервов до 25 миллиардов долларов произойдет из-за ограниченных условий внешнего финансирования, более широкого дефицита баланса текущих операций и умеренного оттока нерезидентов.

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