Агентство Fitch резко ухудшило прогноз относительно роста украинской экономики
Источник:Fitch Ratings
Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2022 году на уровне 2,9%. Эксперты полагают, что инфляция в первой половине года будет высокой.
Международное агентство Fitch обнародовало обновленный прогноз относительно экономики Украины. В отчете ожидания касательно роста показателей резко ухудшились.
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Fitch ухудшило прогноз относительно роста экономики Украины
Прогноз касательно ВВП ухудшился на 1% по сравнению с обзором в августе 2021 года.
Это произошло из-за таких факторов:
- замедление роста реальной заработной платы и частного потребления,
- снижение внутреннего спроса из-за повышенного геополитического риска и высокой цены на газ.
Прогнозируется, что рост ВВП вырастет до 3,5% в 2023 году. Это соответствует тренду Украины.
Fitch также отмечает, что инфляция останется повышенной примерно на 10% в первой половине 2022 года. Это при условии дальнейшего повышения учетной ставки Нацбанка до 12%. Впоследствии инфляция немного упадет. В конце 2022 года она составит 7,9%, а на завершение 2023 – 5,3%.
Агентство прогнозирует и потерю Украиной международных резервов
В материалах Fitch прогнозирует, что международные резервы Украины в 2022 году сократятся на 6 миллиардов долларов. Кабмин не сможет выйти на рынки для размещения еврооблигаций.
Согласно прогнозу, уменьшение резервов до 25 миллиардов долларов произойдет из-за ограниченных условий внешнего финансирования, более широкого дефицита баланса текущих операций и умеренного оттока нерезидентов.Напомним, агентство Fitch Ratings ранее заявило, что на фоне предполагаемого военного вторжения России в Украину может пострадать экономика государства. В частности, есть угроза макростабильности Украины.
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