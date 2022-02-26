Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины: есть ли угроза дефолта
Источник:Интерфакс-Украина
Одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины. Раньше они находились на отметке B, а теперь закрепились на отметке CCC.
Об этом говорится в пресс-релизе агентства. Следует объяснить, что такие изменения не являются слишком радужными для Украины.
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Что это значит
Fitch Ratings – одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира, которое оценивает кредитный рейтинг заемщиков в более чем 150 стран мира, по стандартизированной шкале, осуществляет исследования и анализ коммерческих и государственных организаций.
В целом существуют такие инвестиционные рейтинги
- BB – уровень кредитоспособности ниже достаточного;
- B – существенно недостаточный уровень кредитоспособности;
- CCC – возможный дефолт;
- CC – высокая вероятность дефолта;
- C – дефолт неизбежен;
- RD – ограниченный дефолт;
- D – дефолт.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с B до CCC. Это означает, что сейчас инвестиционный рейтинг нашей страны находится на значении "возможный дефолт".
Однако это вовсе не означает, что экономика Украины рухнет! К тому же Белый дом готовит мощнейшую финансовую помощь Украине в 6,4 миллиарда долларов. Это существенно улучшит экономическую ситуацию в Украине.Верим в ВСУ и Украину! Вместе к победе!