Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины: есть ли угроза дефолта

26 февраля 2022 , 01:19
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Источник:

Интерфакс-Украина

Одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины. Раньше они находились на отметке B, а теперь закрепились на отметке CCC.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства. Следует объяснить, что такие изменения не являются слишком радужными для Украины.

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Что это значит

Fitch Ratings – одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира, которое оценивает кредитный рейтинг заемщиков в более чем 150 стран мира, по стандартизированной шкале, осуществляет исследования и анализ коммерческих и государственных организаций.

В целом существуют такие инвестиционные рейтинги

  • BB – уровень кредитоспособности ниже достаточного;
  • B – существенно недостаточный уровень кредитоспособности;
  • CCC – возможный дефолт;
  • CC – высокая вероятность дефолта;
  • C – дефолт неизбежен;
  • RD – ограниченный дефолт;
  • D – дефолт.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с B до CCC. Это означает, что сейчас инвестиционный рейтинг нашей страны находится на значении "возможный дефолт".

Однако это вовсе не означает, что экономика Украины рухнет! К тому же Белый дом готовит мощнейшую финансовую помощь Украине в 6,4 миллиарда долларов. Это существенно улучшит экономическую ситуацию в Украине.

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Автор: Альона Захарова