Об этом говорится в пресс-релизе агентства. Следует объяснить, что такие изменения не являются слишком радужными для Украины.

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Что это значит

Fitch Ratings – одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира, которое оценивает кредитный рейтинг заемщиков в более чем 150 стран мира, по стандартизированной шкале, осуществляет исследования и анализ коммерческих и государственных организаций.

В целом существуют такие инвестиционные рейтинги

BB – уровень кредитоспособности ниже достаточного;

B – существенно недостаточный уровень кредитоспособности;

CCC – возможный дефолт;

CC – высокая вероятность дефолта;

C – дефолт неизбежен;

RD – ограниченный дефолт;

D – дефолт.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с B до CCC. Это означает, что сейчас инвестиционный рейтинг нашей страны находится на значении "возможный дефолт".

Однако это вовсе не означает, что экономика Украины рухнет! К тому же Белый дом готовит мощнейшую финансовую помощь Украине в 6,4 миллиарда долларов. Это существенно улучшит экономическую ситуацию в Украине.

Верим в ВСУ и Украину! Вместе к победе!