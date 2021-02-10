Кабмин 9 февраля отозвал из наблюдательного совета "Ощадбанка" представителя государства Айвараса Абромавичюса. Соответствующее письмо правительству направил президент Владимир Зеленский.

Об этом информируют СМИ со ссылкой на сообщение банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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В должности Абромавичус должен был заменить Юрия Храмова

Согласно этим данным, Абромавичус так и не вступил в должность представителя государства от президента в "Ощадбанке".

Отметим, что решение ввести Абромавичуса в наблюдательный совет принял Кабмин 4 ноября. На этом посту бывший глава Минэкономики и Укроборонпрома должен был заменить Юрия Храмова.

Что известно о карьере Абромавичуса в Украине

Переехал в Киев в 2008 году.

Возглавил киевский офис компании East Capital.

В 2014 году получил украинское гражданство.

2014-2016 годы – был министром экономики Украины

С июля 2019 года – председатель наблюдательного совета Укроборонпрома.

С августа 2019 по октябрь 2020 года – гендиректор Укроборонпрома.

Абромавичус сам просил уволить его с должности главы Укроборонпрома, поскольку подчеркивал, что эту должность занимает временно.

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