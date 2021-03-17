Крупнейший налогоплательщик: сколько денег заплатил "Нафтогаз" за январь – февраль
НАК "Нафтогаз" за январь и февраль, в течение 2021 года, оплатила почти 13 миллиардов гривен в украинский бюджет. Об этом Группа сообщила в пресс-релизе компании.
Источник:НАК "Нафтогаз"
Поступления от "Нафтогаз" в 2021 году
НАК "Нафтогаз" в период с января по февраль оплатила в государственный и местные бюджеты 12,7 миллиарда гривен. Сейчас же "Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.
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Компания отметила, что поступления от Группы составляют 9% общих доходов государственного бюджета в период с января по февраль 2021 года.
Сравнение поступлений за похожий период в 2019 году
Согласно с данным "Нафтогаз" компания оплатила похожий период, в прошлом 2019 году, с января по март более 13,1% общих доходов государственного бюджета.
Всего за три месяца в 2019 году Группа выплатила около 24,1 миллиарда гривен налогов и сборов.
Общие поступления за предыдущие годы
Совокупный размер налоговых и дивидендных платежей Группы в бюджеты всех уровней, по результатам 2020 года, составил около 142 миллиардов гривен, которые состояли из:
- части дивидендов по результатам 2019 года – 39,6 миллиарда гривен,
- налогов и платежей по результатам урегулирования налогового долга ПАО "Укрнафта".
Размер дивидендных платежей Группы постоянно растет с каждым годом. Так, к примеру, по результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей Группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 миллиарда гривен.
Что известно о НАК "Нафтогаз"Группа Нафтогаз – это государственная компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой нефти и газа. Компания работает во всех регионах Украины, а также в Арабской Республике Египет и имеет собственные представительства в Туркменистане и Королевстве Бельгия.
На официальном сайте компания " Нафтогаз" утверждает, что они стоят на защите энерго независимости страны и служат опорой для государственного бюджета.
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